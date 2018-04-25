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الأربعاء 25/أبريل/2018 - 01:40 ص

تجديد حبس عاطل قتل صديقه بسبب 1000 جنيه فى عين شمس

تجديد حبس عاطل قتل
مصطفى حربى -حسام التمساح
dostor.org/2142964

أمر قاضي المعارضات بمحكمة عين شمس، بتجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، التي تجري معه، لاتهامه بقتل صديقه بسبب اقتراضه 1000 جنيه والمماطلة في رد المبلغ.

كان المقدم محمد السيسي رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس، تلقى إشارة من مستشفى هليوبولس باستقبالها عاطل توفي إثر إصابته بجرح طعني.

ووجه اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية لمباحث القاهرة بتشكيل فريق بحث تبين من خلاله وجود خلافات مالية بين المجني عليه وعامل بمطبعة مصاب بجروح بسبب اقتراض المجني عليه 1000 جنيه من الأخير ومماطلته في رد المبلغ.

وعندما شاهد المتهم للمجني عليه وبحوزته 200 جنيه فحاول أخذها منه تسديدًا للدين فحدث بينهما مشادة كلامية تطورت إلي مشاجرة، تعدى خلالها كلا منهما على الأخر بالأسلحة البيضاء محدثين ما بهم من إصابات، ومن خلال أحد الأكمنة بالأماكن التي يتردد عليها المتهم تم ضبطه، واعترف بارتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الجريمة.

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