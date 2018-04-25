ليبيا: احتراق طائرة فى قصف على مطار سبها الدولى

أسفرت الاشتباكات المسلحة بمدينة سبها جنوب شرق العاصمة الليبية طرابلس، في احتراق طائرة مدنية رابطة بمطار سبها الدولي، جراء إصابتها بقذيفة عشوائية، بحسب "بوابة إفريقيا" الليبية، في وقت متأخر من ليل أمس الثلاثاء.



وذكرت مصادر مطلعة، أن الطائرة تابعة لشركة قلعة الصقر لنقل الجوي والبري والبحري.



وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا تظهر اشتعال النيران بأحد الطائرات المدنية بعد استهدافها بقذيفة.



ومنذ 25 فبراير الماضي، وتشهد مدينة سبها منذ 25 فبراير الماضي اشتباكات متقطعة بين قبيلتي "التبو" و"أولاد سليمان"، أسفرت عن مقتل نحو 14 مدنيًا وإصابة 66 آخرين، في مواجهات هي الأعنف التي تشهدها المدينة الجنوبية.