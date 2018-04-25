بالصور.. بدء الورش التدريبية فى مسرح الجنوب

بدأت خمس ورش تدريبية، أمس الثلاثاء، ضمن فعاليات الدورة الثالثة من المهرجان المسرحى لشباب الجنوب، والمقام فى أسوان فى الفترة من 23 إلى 28 أبريل الجاري بمحافظة أسوان، وبرعاية وزارتي الثقافة والشباب والرياضة ومؤسسة مصر الخير، ومؤسسة حراء للمقاولات، ومحافظة وجامعة أسوان.



وقال الناقد الفنى هيثم الهوارى، رئيس المهرجان، إن الورش التدريبية هى التأليف باستخدام التراث للأديب أحمد أبوخنيجر، والتمثيل والإخراج للمخرج أسامة عبدالرؤوف، والدراما تورج للمؤلف بكرى عبدالحميد، والديكور للمخرج ومهندس الديكور خالد عطا الله.