تجديد حبس كوافيرة وعاطلين لاتهامهم بخطف طالب بالمعادى

أمر قاضي المعارضات بمحكمة المعادي، بتجديد حبس كوافيرة وعاطلين 15 يومًا، اختطفوا طالبا جامعيا واحتجزوه داخل شقة وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة، بعد علم الأولى بثرائه وارتباطها به بعلاقة عاطفية.



تلقى قسم شرطة الجمالية بلاغا من سائق يفيد تلقيه اتصالا هاتفيا من مجهولين باحتجاز شقيقه طالب جامعى ومساومته على دفع 20 ألف جنيه، مقابل إطلاق سراحه، واتفق مع الجناة على التقابل بأحد المقاهي بشارع المنصورية لتسليمهم مبلغ الفدية، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.



وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وتم ضبط الجناة حال حضورهم لاستلام مبلغ الفدية، وتبين أنهم كوافيرة وعاطلين مستقلين سيارة.



واعترفوا بارتكاب الواقعة واعترفت الأولى بارتباطها بعلاقة صداقة بالمجني عليه منذ سنتين، وعلمت مؤخرًا بثرائه وطلبت منه إقراضها مبلغ مالي، إلا أنه رفض مما أثار حفيظتها فخططت لاحتجازه بمسكنها وإكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة ومساومة أهليته على دفع فدية، نظير إطلاق سراحه، وفي سبيل ذلك استعانت بصديقيها المتهمان الثاني والثالث لتنفيذ مخططها.



وأثناء تواجد المجني عليه بالشقة سكنها الكائنة بالمعادي حضر المتهمان وتعديا عليه بالضرب وتصويره عاريا بهاتفها المحمول، والتوقيع على 10 إيصالات أمانة على بياض، ثم قاموا بمساومة شقيق المجنى عليه على إطلاق سراحه بدعوى استيلائه على 20 ألف جنيه، و3 خواتم ذهب من المتهمة الأولى.



وحاول المجني عليه الاستغاثة بالجيران والهرب فتعدوا عليه بالضرب واصطحبوه كرها عنه بالسيارة المضبوطة لمحل إقامة المتهم الثالث بدائرة القسم حيث قاموا باحتجازه.. تم بإرشادهم إطلاق سراح المجنى عليه بمكان احتجازه بشقة وتبين إصابته بكدمات.