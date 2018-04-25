الأحد.. عرض مسرحية «قواعد العشق الأربعون» بثقافة الفيوم

فى إطار التعاون بين قطاعات وزارة الثقافة، تستضيف الهيئة العامة لقصور الثقافة على مسرح قصر ثقافة الفيوم، العرض المسرحى" قواعد العشق الأربعون"، من إنتاج فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفنى للمسرح بقطاع الإنتاج الثقافى يومى الأحد والإثنين 29 و30 أبريل الجارى، مجاناً للجمهور.



ويأتى ذلك فى إطار خطة وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة لوصول المسرح إلى كل أقاليم مصر.



يذكر أن العرض المسرحى "قواعد العشق الأربعون" عن رواية شهيرة لأليف شافاق، دراماتورج وإشراف على الكتابة رشا عبدالمنعم، وشارك فى الكتابة ياسمين أمام وخيرى الفخرانى، وموسيقى وألحان محمد حسنى، ديكور مصطفى حامد، أزياء مها عبدالرحمن، إضاءة إبراهيم الفرن، بطولة بهاء ثروت، عزت زين، فوزية، أميرة أبوزيد، المنشد سمير عزمى، بمشاركة فرقة المولوية العربية للتراث الصوفى، إخراج عادل حسان.