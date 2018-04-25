«الداخلية» تكشف تفاصيل انفجار مخزن خردة بالمرج

صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى أنه مساء يوم الثلاثاء الموافق 24 الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بسماع دوى انفجار بعقار كائن بحارة عز العرب من شارع مؤسسة الزكاة بدائرة قسم شرطة المرج.



على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات، وتبين أن العقار مكون من 5 طوابق والطابق الأرضى عبارة عن مخزن ثلاجات قديمة وأجزائها "خردة"، بمساحة 50 متر ملك تاجر – مُقيم بذات العقار، ونشوب حريق بالمخزن نتيجة تسريب من أسطوانة غاز طبيعى خاصة بسيارة كانت ضمن الخردة داخل المخزن أدى إلى انفجار غازى، مما أدى إلى حدوث انفجار بعبوات الفريون الخاصة بالثلاجات.



أسفر ذلك عن إصابة مالك المخزن و11 شخصا آخرين بحروق وجروح متفرقة.. تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج، كما حدث تصدع بالعقار والعقار المجاور له وتم إخلاء السكان.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار الجهات المعنية.