المصرية اللبنانية تصدر «مزاج حُرّ» لـ محمد الفخرانى

صدر حديثًا عن الدار المصرية اللبنانية رواية «مزاج حر» للكاتب الشاب محمد الفخراني.



في الرواية كاتب يُحقِّق حلمه، بأن يتجوَّل في العالم على قدميه، دون أن يحمل معه ماء أو طعام، أو مال، فقط حقيبة صغيرة من قماش، يُعَلِّقها بكتفه، وفيها أوراق وأقلام، وقطع قليلة من ملابسه. يبدأ الكاتب جولته من محطة قطار مجهولة تظهر له، ومنها ينفتح العالم بجماله، ومفاجآته.



يتنقَّل الكاتب في تجواله عَبْرَ الزمان والمكان، ويصير كل شيء ممكنًا، يصادف شخصيات لها ألعابها، وإيقاعها الخاص: متشرِّدين، مُهرِّجين، ملائكة، شياطين، البنت السمكة، شهر زاد، البائع المتجوِّل، وغيرها.