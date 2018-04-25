انتشار المرور والحماية المدنية أعلى الدائرى لشفط مياه الأمطار
انتشرت قوات الحماية المدنية ورجال الإدارة العامة للمرور، أعلى الطريق الدائري لسحب تراكمات مياه الأمطار والعمل على تسيير حركة السيارات.
رصدت المتابعات الميدانية، بعض تجمعات مياه نتيجة سقوط الأمطار عند نفق التسعين وأبراج سما ومطلع الأوتوستراد والبحر الأعظم، وعلى الفور أمر اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية للمرور، بتواجد قيادات الإدارة العامة للمرور والتنسيق مع الصرف الصحي والهيئة العامة للطرق والكباري لإرسال سيارات شفط المياه والعمل على تسيير حركة السيارات.