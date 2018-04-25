القاهرة : الأربعاء 25 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:40 م

الدفع بـ«الأمن المركزى والتدخل السريع» للسيطرة على اشتباكات الحجيرات
10:18 ص

مقتل 20 مسلحا من «طالبان» و«القاعدة» في أفغانستان
09:49 ص

الزراعة: حصاد ألف فدان قمح بالمحافظات حتى الآن
07:51 ص

اليوم.. الحكم على هشام جنينة فى واقعة «وثائق عنان»
06:22 م

تصفية 20 قياديًا حوثيًا خلال استهداف موكب الصماد في غارة التحالف
05:52 م

مدير «الاحتياجات التعبوية» بالإحصاء: استعداد تام لمواجهة أى دعوات لشل حركة الدولة
02:57 م

أنجولا تفقد الاتصال بأول قمر صناعي «أنجوسات -1»
09:51 ص

70 مليون دولار مساعدات إماراتية لدعم الشعب الفلسطينى
01:08 ص

«التضامن»: 115 مليون جنيه تعويضات خلال عام
03:23 م

فينتو فياجى: عودة السياح الإيطاليين إلى شرم الشيخ بقوة صيفًا
03:10 م

تضم لاعب كرة سابقًا.. ضبط عصابة العملات المزورة في الإسماعيلية
08:19 م

«ملك يوتيوب».. الحاج الضوي: حليت مشاكل الصعيد بالنكتة والإفيه (حوار)
حوادث
الأربعاء 25/أبريل/2018 - 12:58 ص

انتشار المرور والحماية المدنية أعلى الدائرى لشفط مياه الأمطار

انتشار المرور والحماية
مصطفى حربى - هدير مصطفى
dostor.org/2142916

انتشرت قوات الحماية المدنية ورجال الإدارة العامة للمرور، أعلى الطريق الدائري لسحب تراكمات مياه الأمطار والعمل على تسيير حركة السيارات.

رصدت المتابعات الميدانية، بعض تجمعات مياه نتيجة سقوط الأمطار عند نفق التسعين وأبراج سما ومطلع الأوتوستراد والبحر الأعظم، وعلى الفور أمر اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية للمرور، بتواجد قيادات الإدارة العامة للمرور والتنسيق مع الصرف الصحي والهيئة العامة للطرق والكباري لإرسال سيارات شفط المياه والعمل على تسيير حركة السيارات.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 13 ساعة

الدفع بـ«الأمن المركزى والتدخل السريع» للسيطرة على اشتباكات الحجيرات

منذ حوالي 18 ساعة

اليوم.. الحكم على هشام جنينة فى واقعة «وثائق عنان»

منذ يومين

تضم لاعب كرة سابقًا.. ضبط عصابة العملات المزورة في الإسماعيلية

منذ 5 أيام

الهادي: عناصر حماس أنزلوا علم مصر من الشيخ زويد بعد اقتحام السجون

منذ 6 أيام

تأييد قرار «حفظ التحقيقات» مع ورثة عاطف عبيد

منذ أقل من شهر

اليوم.. الحكم على المتهم بقتل طالبة الطب اليمنية

الآن

نشوى مصطفى تستغيث بالنجدة: «الحقوني البيت بيغرق»

فتحي سرور يكشف أسباب رفضه الظهور في الإعلام (فيديو)

محمد الباز عن حبس «جنينة»: «اتكلم وغلط وخد عقابه» (فيديو)

تكدس على أرصفة محطات مترو الخط الأول بسبب الأمطار

الأكثر قراءة

«السيسي» يقر تعديلات قانون «رواتب الدبلوماسيين»

رئيس البرلمان: يجب الخلاص من موظفي الحكومة

«جنون الدوحة».. 4 محاولات فاشلة من قطر لاغتيال السيسي

إنفوجراف.. مواعيد جميع مباريات كأس العالم بتوقيت القاهرة

ألبومات الصور

ختام فعاليات مبادرة مجابهة التطرف والإرهاب بجامعة المنصورة (صور)

ورشة فنية لذوى الاحتياجات الخاصة بـ«بنى عبيد»

«دعم مصر» يعقد اجتماعًا مع مسؤولي التنمية بالمحافظات

مدير أمن البحيرة يوجه الضباط والأفراد بحسن معاملة المواطنين

نجم الساعة

قصة «بيت المقدس» من التعارف فى طرة حتى مبايعة البغدادى

الأكثر قراءة

«السيسي» يقر تعديلات قانون «رواتب الدبلوماسيين»

رئيس البرلمان: يجب الخلاص من موظفي الحكومة

«جنون الدوحة».. 4 محاولات فاشلة من قطر لاغتيال السيسي

إنفوجراف.. مواعيد جميع مباريات كأس العالم بتوقيت القاهرة

كشكول

محلب رئيسا لجمعية خريجي هندسة القاهرة

آداب الإسكندرية تنظم يوم اليتيم لذوى الاحتياجات الخاصة

جامعة الأزهر توعي الطلاب ضد التطرف

المهندس محمد السويدي عضوا خارجيا لمجلس جامعة حلوان

عميد هندسة القاهرة: نسعى لإنشاء برامج جديدة و5 آلاف طالب بالدراسات العليا

الأمصار

نشرة الأخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

أمريكا ستسحب جيشها من سوريا وتحمل دول المنطقة النفقات

لواء فلسطيني: عملية مخيم اليرموك استكمال لتطهير دمشق

شاهين يضئ سماء فرنسا بمهرجان كان

منوعات

محمد صلاح يتصدر «تويتر» بإشادت نجوم الكرة حول العالم (صور)

إنفوجراف.. مواعيد جميع مباريات كأس العالم بتوقيت القاهرة

بطانية هائلة الحجم تكريمًا لنيلسون مانديلا في جنوب إفريقيا

ولاد الكار

محمد عبدالمقصود يتسلم جائزة «الإبداع الصحفي» في دبي

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك