صدور «حب الضياع» لـ كاميلو برانكو عن المركز الثقافى

من روائع الأدب البرتغالي٬ صدرت حديثا عن المركز الثقافي العربي٬ الطبعة العربية لرواية «حب الضياع» من تأليف كاميلو كاشتيلو برانكو.



وكَتبتُ هذه الرواية في مدة 15 يومًا، كانت من أكثر لحظات عمري قلقاً وعذاباً.



وتحدّث كاميلو كاشْتيلو بْرانْكو عن «حب الضياع»، أشهر أعماله الأدبية وأعظم رواية حبّ في الأدب البرتغالي الحديث.



وكان بْرانْكو ينتمي إلى الطبقة النبيلة، لكنه عاش حياة عاصفةً وبوهيميةً، تتجاوز أحياناً حياة أبطال رواياته، كَتَبها داخل زنزانة حيث كان يقضي وراء قضبان السجن عقوبةً بعد واحدة من مغامراته الغرامية التي لا تُعد ولا تحصى.



وتحكي هذه الرواية قصة تيريزا الجميلة وسيماوْ المندفع، والخلافات المستمرة بين عائلتيهما التي تقف حاجزاً أمام حبّهما وتمنع زواجهما، بَيْد أنّ العشق الذي يحرّكهما، والذي يزداد قوة مع تضافر العقبات والصعوبات، سرعان ما يؤدّي بهما وبأقاربهما إلى دوّامة مصير مأساوي تعبثُ به يد القدر، فتتوالى الأحداث، بين مواعيد سرية، وعزلة في الدير، وجرائم قتل، وكمائن انتقام، الأحداث تجعل من هذه الرواية نصاً كلاسيكياً يندرج ضمن روائع الأدب الأوروبي في القرن التاسع عشر.