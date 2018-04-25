اليوم.. عرض «دعاء الكروان» بالمعهد الثقافى الفرنسى

في إطار موعده الأسبوعي مع الفن السابع٬ يقدم المعهد الفرنسي بالمنيرة ضمن فعاليات برنامج «سين سيما»، رائعة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة «دعاء الكروان»٬ وفارس الشاشة الزرقاء الفنان الكبير أحمد مظهر٬ ومن إخراج هنري بركات، وذلك في تمام السابعة من مساء اليوم الأربعاء، حيث تعرض نسخته العربية، مصحوبة بترجمة ضوئية للفرنسية.



الفيلم من إنتاج عام 1960 تدور أحداثه حول آمنة والتي تعمل كخادمة عند المهندس الذي أوقع من قبل أختها هنادي في حبه ثم تركها.



وعلى الرغم من ذلك، تقع آمنة في حبه، ومن خلال هذه المعالجة لرواية الأديب طه حسين، تتجلى الأحاسيس التي تتشابك وتختلط.