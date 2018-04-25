حبس عاطلين كونا تشكيلًا عصابيًا لسرقة قائدى السيارات بالقطامية

أمرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، بحبس عاطلين كونا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة قائدى السيارات بالطريق الإقليمى بالإكراه.



تعود تفاصيل القبض عليهما، عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة القطامية، مفادها ضبط شخصين حال سرقتهما متعلقات قائد سيارة نقل بمقطورة وتباع كرهًا عنهما تحت تهديد سلاح نارى، وبالانتقال تم ضبطهما، وتبين أنهما "حسن.م.ص"، 23 سنة، عاطل، السابق اتهامه فى القضية رقم 3587 لسنة 2010م الخصوص "سرقة وسائل نقل"، و"خليفة.م.خ"، 36 سنة، السابق اتهامه فى 4 قضايا آخرها 27669 لسنة 2010م السلام أول "تبديد"، وعثر بحوزتهما على سلاح نارى "فرد خرطوش عيار 12 مم، وطلقة من ذات العيار"، وسلاح أبيض "سكين"، ودراجة بخارية "توك توك" ملك الثانى، والمستخدم فى ارتكاب الواقعة، ومبلغ مالى 3000 جنيه، وهاتف محمول.



جاء ذلك عقب سرقتهما المبلغ المالى والهاتف المحمول المضبوطين بحوزتهما من "على.ع.ع" 23 سنة سائق، قائد السيارة رقم م أ ب 5689 نقل بمقطورة، و"مصطفى.ع.م" 30 سنة تباع، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة قائدى السيارات بالطريق الإقليمى كرهًا عنهما تحت تهديد السلاح النارى والسلاح الأبيض المضبوط بحوزتهما باستخدام الدراجة البخارية، بالاشتراك مع شقيق الأخير "سيد.م.م" وشهرته "عبولى" 23 سنة عاطل، السابق اتهامه فى 4 قضايا آخرها 1171 لسنة 2016م باب الشعرية "مخدرات"، والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 13007 لسنة 2016 مصر الجديدة "سرقة"، والمقضى فيها بالحبس سنة بجلسة 3012017م "هارب".



وبعرضهما على المجنى عليهما اتهمهما بسرقتهما بالإكراه، فتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.