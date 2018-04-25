القاهرة : الأربعاء 25 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:40 م

الدفع بـ«الأمن المركزى والتدخل السريع» للسيطرة على اشتباكات الحجيرات
10:18 ص

مقتل 20 مسلحا من «طالبان» و«القاعدة» في أفغانستان
09:49 ص

الزراعة: حصاد ألف فدان قمح بالمحافظات حتى الآن
07:51 ص

اليوم.. الحكم على هشام جنينة فى واقعة «وثائق عنان»
06:22 م

تصفية 20 قياديًا حوثيًا خلال استهداف موكب الصماد في غارة التحالف
05:52 م

مدير «الاحتياجات التعبوية» بالإحصاء: استعداد تام لمواجهة أى دعوات لشل حركة الدولة
02:57 م

أنجولا تفقد الاتصال بأول قمر صناعي «أنجوسات -1»
09:51 ص

70 مليون دولار مساعدات إماراتية لدعم الشعب الفلسطينى
01:08 ص

«التضامن»: 115 مليون جنيه تعويضات خلال عام
03:23 م

فينتو فياجى: عودة السياح الإيطاليين إلى شرم الشيخ بقوة صيفًا
03:10 م

تضم لاعب كرة سابقًا.. ضبط عصابة العملات المزورة في الإسماعيلية
08:19 م

«ملك يوتيوب».. الحاج الضوي: حليت مشاكل الصعيد بالنكتة والإفيه (حوار)
الثقافة
الأربعاء 25/أبريل/2018 - 12:47 ص

صدور «فلسفة كارل بوبر السياسية» عن هيئة قصور الثقافة

صدور «فلسفة كارل
نضال ممدوح
dostor.org/2142897

صدر مؤخرا عن سلسلة الفلسفة٬ والتى تصدرها الهيئة العامة لقصور الثقافة٬ كتاب «فلسفة كارل بوبر السياسية - من الإبستمولوجيا إلى الأيديولوجيا» للمؤلف دكتور أحمد فاروق.

كان القرن التاسع عشر الميلادي هو قرن الليبرالية فى أوروبا، نعني بذلك حلول المبادئ والقيم الليبرالية فى مؤسسات اجتماعية وسياسية واقتصادية، ولكن سيادة الليبرالية لم تدم طويلا، فسرعان ما ظهرت حركات سياسية واجتماعية مناهضة لها، كمحاولات للإصلاح، غير أن بطء هذه الإصلاحات إضافة إلى ما صاحبها من تأثيرات عميقة على مجمل الحياة الاجتماعية والسياسية، أدى إلى ظهور الاشتراكية بوصفها البديل القادر على ٳنجاز ما فشلت الليبرالية في القيام به.

وفي هذه اللحظة تحول الصراع السياسي إلى اجتماعي، واتسع نطاق الصراع ليشمل كل أشكال الحياة الإنسانية. وبحلول مطلع القرن العشرين أصبحت أوربا تواجه أزمة عميقة، أزمة تهدد الحضارة المسيطرة على العالم انطلاقا من نقده للأسس والمسلمات والفرضيات التي ترتكز عليها الفلسفات المعارضة للفلسفة السياسية الليبرالية، يقدم لنا «كارل بوبر» (Karl Popper 1902-1994) مقاربته لما أطلق عليه «المجتمع المفتوح» ضد المغلق.

ويناقش الكتاب أبعاد التصور، وعلاقته بفلسفة العلم، التي رأى «بوبر» أنها يجب أن تدافع عن المجتمع المفتوح، ويجب عليها أيضا أن تتصدى للفاشية المترتبة على محاولات العودة للمجتمع المغلق.

موضوعات متعلقة

«الفلسفة السياسية واغتراب الإنسان» ضمن إصدارات قصور الثقافة

أشرف منصور: الفلسفة في مصر غلب عليها السياق الغربي

صدور الطبعة الثالثة لكتاب «فلسفة الدين فى الفكر الغربى»

لماذا يكره الناس الفلسفة؟

اقرأ أيضًا
منذ 5 أيام

سفير مصر بألمانيا: فخور باستقبال الجمهور لوزيرة الثقافة ببرلين (صور)

منذ أقل من شهر

الخميس.. أحمد خالد توفيق في بيت السناري.. و«الناشرين» يطلب 20% خصمًا على كُتبه

منذ أقل من شهر

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟

منذ أقل من شهر

«دموع المريدين».. هكذا أصبح قبر أحمد خالد توفيق قبلة للمحبين (صور)

منذ شهر

حلمي التوني: أزمتنا بدأت من السادات.. ومبارك جابنا الأرض

منذ أقل من شهرين

«القصبي» يسلط الضوء على تحقيق «الدستور» الخاص بإفلاس نادي القصة

الآن

نشوى مصطفى تستغيث بالنجدة: «الحقوني البيت بيغرق»

فتحي سرور يكشف أسباب رفضه الظهور في الإعلام (فيديو)

محمد الباز عن حبس «جنينة»: «اتكلم وغلط وخد عقابه» (فيديو)

تكدس على أرصفة محطات مترو الخط الأول بسبب الأمطار

الأكثر قراءة

«السيسي» يقر تعديلات قانون «رواتب الدبلوماسيين»

رئيس البرلمان: يجب الخلاص من موظفي الحكومة

«جنون الدوحة».. 4 محاولات فاشلة من قطر لاغتيال السيسي

إنفوجراف.. مواعيد جميع مباريات كأس العالم بتوقيت القاهرة

ألبومات الصور

ختام فعاليات مبادرة مجابهة التطرف والإرهاب بجامعة المنصورة (صور)

ورشة فنية لذوى الاحتياجات الخاصة بـ«بنى عبيد»

«دعم مصر» يعقد اجتماعًا مع مسؤولي التنمية بالمحافظات

مدير أمن البحيرة يوجه الضباط والأفراد بحسن معاملة المواطنين

نجم الساعة

قصة «بيت المقدس» من التعارف فى طرة حتى مبايعة البغدادى

ads
الأكثر قراءة

«السيسي» يقر تعديلات قانون «رواتب الدبلوماسيين»

رئيس البرلمان: يجب الخلاص من موظفي الحكومة

«جنون الدوحة».. 4 محاولات فاشلة من قطر لاغتيال السيسي

إنفوجراف.. مواعيد جميع مباريات كأس العالم بتوقيت القاهرة

كشكول

محلب رئيسا لجمعية خريجي هندسة القاهرة

آداب الإسكندرية تنظم يوم اليتيم لذوى الاحتياجات الخاصة

جامعة الأزهر توعي الطلاب ضد التطرف

المهندس محمد السويدي عضوا خارجيا لمجلس جامعة حلوان

عميد هندسة القاهرة: نسعى لإنشاء برامج جديدة و5 آلاف طالب بالدراسات العليا

الأمصار

نشرة الأخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

أمريكا ستسحب جيشها من سوريا وتحمل دول المنطقة النفقات

لواء فلسطيني: عملية مخيم اليرموك استكمال لتطهير دمشق

شاهين يضئ سماء فرنسا بمهرجان كان

منوعات

محمد صلاح يتصدر «تويتر» بإشادت نجوم الكرة حول العالم (صور)

إنفوجراف.. مواعيد جميع مباريات كأس العالم بتوقيت القاهرة

بطانية هائلة الحجم تكريمًا لنيلسون مانديلا في جنوب إفريقيا

ولاد الكار

محمد عبدالمقصود يتسلم جائزة «الإبداع الصحفي» في دبي

مقالات الرأي
د-أحمد-الخميسى

​ أحمد خالد توفيق بين الدراويش والإخوان والمثقفين

المزيد
الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك