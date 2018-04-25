صدور «فلسفة كارل بوبر السياسية» عن هيئة قصور الثقافة

صدر مؤخرا عن سلسلة الفلسفة٬ والتى تصدرها الهيئة العامة لقصور الثقافة٬ كتاب «فلسفة كارل بوبر السياسية - من الإبستمولوجيا إلى الأيديولوجيا» للمؤلف دكتور أحمد فاروق.



كان القرن التاسع عشر الميلادي هو قرن الليبرالية فى أوروبا، نعني بذلك حلول المبادئ والقيم الليبرالية فى مؤسسات اجتماعية وسياسية واقتصادية، ولكن سيادة الليبرالية لم تدم طويلا، فسرعان ما ظهرت حركات سياسية واجتماعية مناهضة لها، كمحاولات للإصلاح، غير أن بطء هذه الإصلاحات إضافة إلى ما صاحبها من تأثيرات عميقة على مجمل الحياة الاجتماعية والسياسية، أدى إلى ظهور الاشتراكية بوصفها البديل القادر على ٳنجاز ما فشلت الليبرالية في القيام به.



وفي هذه اللحظة تحول الصراع السياسي إلى اجتماعي، واتسع نطاق الصراع ليشمل كل أشكال الحياة الإنسانية. وبحلول مطلع القرن العشرين أصبحت أوربا تواجه أزمة عميقة، أزمة تهدد الحضارة المسيطرة على العالم انطلاقا من نقده للأسس والمسلمات والفرضيات التي ترتكز عليها الفلسفات المعارضة للفلسفة السياسية الليبرالية، يقدم لنا «كارل بوبر» (Karl Popper 1902-1994) مقاربته لما أطلق عليه «المجتمع المفتوح» ضد المغلق.



ويناقش الكتاب أبعاد التصور، وعلاقته بفلسفة العلم، التي رأى «بوبر» أنها يجب أن تدافع عن المجتمع المفتوح، ويجب عليها أيضا أن تتصدى للفاشية المترتبة على محاولات العودة للمجتمع المغلق.