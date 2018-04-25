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الأربعاء 25/أبريل/2018 - 05:24 ص

«تظهر فى الصور بعد غرقها».. أشباح منارة القديس أوغسطين

«تظهر فى الصور بعد
«تظهر فى الصور بعد غرقها».. أشباح منارة القديس أوغسطين
نيفين هنري
dostor.org/2142896

عندما التقطت هذه الصورة من منارة القديس أوغسطين، لم يلحظ صاحب الصورة شيئا خارجا عن المألوف، ولكن بالنظر مرة أخرى إلى الصورة لفت نظره شيء لم يكن يتوقعه، كان مندهشًا من العثور على صورة امرأة تقف عند السور، وتبحث بعينيها عن شيء، المشكلة أنه متأكد أنه لم يكن هناك أحد عند التقاطه الصورة.

ووفقا لموقع "بارانورمال جايد" كان لفني برج الهاتف الخليوي صديقًا يلتقط صورة له وهو جالس فوق برج 300 قدم. في الخلفية كانت منارة سانت أوغسطين، على الرغم من أنها كانت بالكاد مرئية. بعد التقاط الصورة الأولى، استرد الفني هاتفه ليأخذ صورة بنفسه، تحول بسرعة إلى منارة القديس أوغسطينوس. ثم تم وضع الهاتف بعيدا. في وقت لاحق من تلك الليلة عاد الثنائي لمراجعة الصور التي التقطوها في ذلك اليوم وفوجئوا لرؤية شخص يقف على الممشى فوق المنارة. هم يعرفون أن أحدا لم يكن هناك عندما تم التقاط الصورة. إذا لم يكن جسدًا ودمًا، يعيش، يتنفس الشخص، من هو أو من هو؟

منارة سانت أوغسطين هي واحدة من عدة منارات تقف في المنطقة، حيث أضيئت لأول مرة في حوالي عام 1737. كانت المنارة الأولى في خطر ومهددة بالانهيار وطالتها الأضرار الجسيمة بسبب وجودها على الشاطئ المتآكل، لذلك، في عام 1871 المنارة الموجودة حاليا تم بناءها.

وقد شهدت المنارة الثانية مآسي عديدة، حيث وقعت حاﻻت الوفاة بين حراسها وأسرهم، ولكن في يوليو ١٨٧٣، قيل إن أبشع المآسي قد حدثت. أثناء بناء المنارة (البرج الثاني) تم استخدام عربة من نوع ما (كبل أو يد) لمساعدة العمالفي مواد النقل المستخدمة. سمح مراقب البناء لأطفاله (وبعض أصدقائه) بركوب العربة للحصول على بعض المتعة. ولكن في العاشر من يوليو، خرجت العربة وهي تحمل خمسة أطفال يلعبون في داخلها من الرصيف وغرقوا في الماء. تم انقاذ اثنين فقط - ثلاث فتيات صغيرات لقوا حتفهم في الحادث.

كثير من الناس أبلغوا عن ظواهر غريبة في منارة القديس أوغسطينوس - أصوات تسمع عندما لا يكون هناك شخص آخر حوله، وأشكال الظل والعديد من الظهورات بما في ذلك امرأة على سلالم المنارة ورجل يبدو أنه يتجول يراقب الأمور. كما تم الإبلاغ عن فتاتين صغيرتين تمشيان على المنصة بالقرب من قمة البرج.

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