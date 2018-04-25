القاهرة : الأربعاء 25 أبريل 2018
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تقارير ومتابعات
الأربعاء 25/أبريل/2018 - 06:34 ص

فى اليوم العالمى للتوعية بالمرض.. كل ما تريد معرفته عن «الملاريا»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ايمان ماهر
dostor.org/2142887

مرض الملاريا.. يستوطن حاليًا أكثر من 100 بلد ويحدث أكثر من مليون وفاة كل عام، وتشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى أن الملاريا مرض شائع يهدد حياة البشر وينتقل بواسطة البعوض، والذي يصادف 25 أبريل هو يوم الوعي بمرض الملاريا.

وترصد "الدستور" أعراض المرض والوقاية منه:

تعريف المرض
الملاريا مرض جرثومي التهابي خطير، يسببه طفيلي خاص يسمى البلازموديوم، الذي يدخل إلى الكريات الحمراء في جسم المريض فيدمرها، وينتقل طفيل البلازموديوم من مريض لآخر بواسطة أنثى بعوضة "الأنوفيليس"، التي تعيش في المستنقعات الرطبة وتتغذى على دم الإنسان؛ ولذا فإن القضاء على بعوضة "الأنوفيليس"، أهم وسيلة للقضاء على مرض الملاريا في أماكن استيطانه.

انتقال المرض
تنتقل الملاريا بين البشر من خلال لدغات أجناس بعوضة الانوفيليس الحاملة لها، التي تُسمى نواقل الملاريا، والتي تلدغ في الفترة بين الغسق والفجر بالدرجة الأولى، ويمكن أن يصاب الشخص بالملاريا بطرق أخرى غير التعرض للدغات البعوض وذلك بالتعرض للدم المصاب في الحالات التالية:
- الأم المصابة قد تنقل الملاريا للجنين.
- عمليات نقل الدم من شخص مصاب.
- مشاركة الحقن مع شخص مصاب.

الأعراض
ارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل كبير، والمعاناة من القشعريرة التي قد تتراوح ما بين مُتوسطّة وشديدة، والتعرّق بشدّة، والمُعاناة من آلام حادّة في الرأس، والتّعب العام والإعياء الشديدن، والإصابة بالغثيان والتقيّؤ، والإصابة بالاسهال، كما قد يُصاحبه خروج دم مع البراز، والمعاناة من آلام في عضلات الجسم، والمعاناة من السّعال الجاف، بالإضافة إلى الإصابة بنوبات تشنّج، أو فقدان الوعي؛ وذلك إذا ما أثّر المرض على الدّماغ أو النّخاع الشوكيّ.

الوقاية

- مكافحة البعوض.

- اتخاذ الوسائل الممكنة للحماية من لدغ البعوض، كارتداء ملابس ذات أكمام طويلة، وتغطية الساقين في الأماكن التي تنتشر فيها الحشرات، واستخدام الكريمات الطاردة لها.

- وضع شبك ضيق الفتحات على الأبواب والنوافذ لمنع دخول الحشرات.

- استخدام الناموسيات في حال النوم خارج المنزل.

- تجنب السفر إلى الأماكن التي تتفشى فيها الملاريا قدر الإمكان.

-الحرص على أخذ الأدوية للوقاية من الملاريا في حال ضرورة السفر إلى المناطق الموبوءة بالملاريا بأخذ الجرعة الوقائية المقررة بأسبوع أو أسبوعين قبل السفر، وخلال فترة البقاء في تلك المناطق، ولمدة أربعة أسابيع بعد العودة.

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