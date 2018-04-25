«الكرمة» تصدر النسخة العربية لرواية «عشيق الليدى تشاترلى»

صدرت مؤخرا عن دار الكرمة للنشر والتوزيع٬ النسخة العربية لرواية «عشيق الليدي تشاترلي»

للكاتب البريطاني ديفيد هربرت لورانس، ونشرت لأول مرة في عام 1928. تم طبع الطبعة الأولى بسرية في فلورنسا، إيطاليا، بمساعدة من الناشر بينو أوريولي. ولم يتم نشر الطبعة المهذبة علناً في المملكة المتحدة حتى عام 1960.



ومن الرواية نقرأ: كان غريبًا، غارقًا فى التفكير فى كل شيء، غارقًا فى التفكير فى الجميع، كان فى النهاية محدودًا تمامًا بحدود ذاته. كان على حد القول معزولًا عن الاتصال بالكون الحي.



كان بإمكانه أن يحصل على متعة جمالية من الفن والكتب والصور. شيء يثير أعصابه ويمنحه إحساسًا بالكبرياء والانتصار. لكنها تحمله إلى أبعد وأبعد من أي تبادل جسدي عميق وتتركه -على حد القول- رجلًا كان قد مات بالفعل بالنسبة لأي شيء ما عدا التذوق العصبي.