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الأربعاء 25/أبريل/2018 - 12:28 ص

الجيش اليمنى يقترب من مسقط رأس زعيم ميليشيا الحوثى

الجيش اليمنى يقترب
عبير سليم
dostor.org/2142870

حقق الجيش اليمني، بإسناد من التحالف العربي لدعم الشرعية، تقدمًا ميدانيًا مستمرًا في معقل الحوثيين، من 5 محاور، وباتت منطقة مران، مسقط رأس زعيم الانقلابيين، على بعد أقل من 10 كم، حسبما أفادت «العربية»، ليل أمس الثلاثاء.

وأعلن الجيش اليمني، السيطرة على مواقع جديدة في معقل الحوثيين بمحافظة صعدة الحدودية أقصى شمال البلاد، بعد معارك عنيفة مع الانقلابيين.

وقال قائد اللواء 102 في محور صعدة، العميد ياسر الحارثي، إن قوات الجيش نفذت عمليات عسكرية نوعية خلال اليومين الماضيين تمكنت خلالها من تحرير 8 كيلومترات باتجاه محافظة صعدة الحدودية، وفق ما نقله عنه الموقع الرسمي للجيش اليمني.

كما تمكن الجيش من تحرير «جبال الضراوي» و«تاج الهرم» وسلسلة «جبال رأس الطير» وسبعة علب وضبعة، بعد معارك عنيفة مع الميليشيات، بحسب القائد العسكري، الذي أكد أن المعركة مستمرة حتى تحرير المحافظة بشكل كامل من قبضة المسلحين الحوثيين.

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