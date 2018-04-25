خطة وزارة الصحة لتأمين احتفالات ذكرى «تحرير سيناء»

أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، عن وضع خطة طوارئ شاملة لتأمين احتفالات ذكرى تحرير سيناء، تشمل الخطة المقرر تطبيقها اليوم الأربعاء، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومديريات الشئون الصحية، ومنع الإجازات بالمستشفيات خاصة القريبة من الطرق السريعة بجميع المحافظات وتجهيز فرق الانتشار السريع من أطباء الرعاية الحرجه والعاجلة، إضافة إلى تحديد مستشفيات الإخلاء (الإحالة) ودعمها بأطباء فرق الانتشار السريع المركزية، وتدعيمها بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات، وتوفير كميات من أكياس الدم ومشتقاته، مشيرًا الى انعقاد غرفة الطوارئ والأزمات بالوزارة على مدار الساعة.



وأشار وزير الصحة والسكان، الى أنه تم الدفع بـ2130 سيارة إسعاف، تم توزيعها على أماكن التجمعات العامة والمتنزهات والحدائق والطرق والمحاور الرئيسية بكافة محافظات الجمهورية، ويشارك فى خطة التأمين أيضًا 10 لنشات إسعاف نهري، وطائرتين مروحيتين.



من جانبه قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الخطة تشمل رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والمركزية، واعتبارها كمستشفيات إخلاء خط أول، وتحديد بعض المستشفيات التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة والمعاهد التعليمية والتأمين الصحى والمؤسسة العلاجية وبعض المستشفيات الجامعية كمستشفيات إخلاء خط ثان، وكذلك التنسيق بين المستشفيات الجامعية ومركز الخدمات الطارئة (137) لاستقبال وتحويل الحالات الطارئة، والتأكد من توافر الأطقم الطبية من "أطباء، فنيين، تمريض" بأقسام الطوارئ بالمستشفيات.



ولفت "مجاهد" الى أنه تنفيذًا لتعليمات وزير الصحة والسكان لتوفير كافة الرعاية الطبية للمواطنين فقد تم الدفع بسيارات القوافل الطبية المجهزة بكافة التجهيزات الطبية فى تأمين الاحتفالات بكافة محافظات مصرعلى أن تتمركز 3 سيارات بكل محافظة كمستشفى ميدانى بها تخصصات الباطنة، والجراحة، والعظام، وصيدلية، تنتقل إلى مكان أى حادث طارئ على الفور.



وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الى جاهزية مستشفيات الإحالة، والتى تم استحداثها خلال الفترة الماضية والتى يبلغ عددهم 71 بجميع محافظات الجمهورية، حيث تم ايقاف العمليات الغير طارئه بتلك المستشفيات، وإخلاء 30% من أسرة الرعاية المركزة قدر الإمكان، و30% من الأسرة الداخلية، وتوفير أطباء من حملة الدكتوراه فى تخصصات إصابات وحوادث الطرق.



وتشمل الخطة أيضًا التأكد من توافر أكياس الدم ومشتقاته من الفصائل المختلفة بالمراكز الإقليمية لنقل الدم بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية والتنسيق مع مراكز السموم بالمحافظات ورفع درجة الاستعداد بها وتوفير الأدوية والمستلزمات، بالإضافة إلى التنسيق بين مراكز السموم بالمستشفيات ومركز الخدمات الطارئة.