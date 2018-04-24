بطل العبور يروي حكايات سينما «مترو» و«راديو» في حرب أكتوبر

للموسيقي والفنون دورًا حاسمًا في شحذ الهمم ورفع الروح المعنوية، ولأن المصريين عُرفوا بحبهم للفن، لم يتوانوا عن استدعائه في أوقات الحروب والأزمات.



بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، التي تحل ذكراها، غدًا الأربعاء، يبقى لأبطال حرب أكتوب حضورهم المميز فى كل ما يخص الحرب، وأحد هؤلاء الأبطال هو اللواء طلبة رضوان، أحد أبطال حرب أكتوبر وقائد السرية 12 مشاه، الذي كان أول من قاد سريُته لعبور قناة السويس.



وبسؤال اللواء طلبة رضوان عن توظيف أفراد أبطال للفنون ودورها خلال معركة النصر، أكد علي أن الفن في المجتمع المصري في تلك الفترة كان يتمتع بمسئولية كبيرة تجاه الوطن، وأنه بالنظر إلي الأغنيات الوطنية في تلك الفترة ستجد أنها كانت توظف كل من الآلات النحاسية والطبول، وهي الآلات التي يعرف عنها شحذ الهمم، وهو ما تفتقده الأغنيات الوطنية التي تقدم الآن علي الساحة.



للسينما والأفلام دورًا من نوع آخر، يروي بطل حرب أكتوبر خلال استضافته بندوة «الدستور»، إن غالبية الأفلام التي كانت تعرض في تلك الفترة بدور العرض السينمائية، خاصة كل من سينما راديو ومترو، كانت تتناول قصص عن الحرب خاصة في فترة الحرب العالمية الثانية، وإنه عندما كان يذهب لمشاهدة فيلم بدور العرض السينمائية عن الحرب كان يعود إلي موقع خدمته معنوياته مرتفعه وهو ما حدث معه علي سبيل المثال عندما شاهد فيلم«دستة أشرار».



وتدور أحداث الفيلم حول قصة ضابط لديه مشروع جريء ومختلف، عندما يقرر أن يأخذ من السجن عددًا من المحكوم عليهم بأحكام مختلفة لتدريبهم تدريبًا خاصا لحماية الوطن، وبعد تدريبات شاقة وعنيفة، يحاول استخراج الدوافع والأمور الجيدة من داخلهم من حب للوطن والفداء والتضحية والمجهود العنيف من أجل الخير.



وعن نشيد الصاعقة المصرية «قالوا إيه» ورؤيته له، قال رضوان إن كلماته مقاربة لكلمات طابور التدريب بمعسكرات القوات المسلحة.