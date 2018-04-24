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الثلاثاء 24/أبريل/2018 - 11:47 م

«عاهدتك» يحصد جائزة هيباتيا الذهبية بمهرجان الإسكندرية

«عاهدتك» يحصد جائزة
إخاء شعراوي
dostor.org/2142852

أعلنت لجنة تحكيم مسابقات مهرجان الإسكندرية الرسمية، ففى المسابقة الروائية استطاع الفيلم الجزائرى "عاهدتك" من إخراج محمد يرقي، على اقتناص جائزه هيباتيا الذهبية؛ وذلك لتكامل عناصره الفنية من إخراج وتصوير ومونتاج وتمثيل، وكيف عكس الفيلم من خلال هذه العناصر الفنية حالة نوستالجيا مؤثرة.

فيما حصل فيلم "سبيه" للمخرج ضياء جوة من العراق على جائزة لجنة التحكيم الخاصة؛ لاعتماده على التعبير البصرى من خلال السرد السينمائى وحبكته التشيكوفية للتعبير عن قضية إنسانية معاصرة.

وحصل الفيلم المصرى "الرائد توم"، على تنويه خاص، وهو من إخراج خالد مدحت، وـكدت فى الحيثيات أنه يعكس إرهاصات للغة سينمائية متميزة ومعاصرة ومبتكرة ولتعبيره عن حالة القلق الروحى لجيل العشرينات وذلك من خلال تعبير ذاتى في السرد والأدوات.

«عاهدتك» يحصد جائزة هيباتيا الذهبية بمهرجان الإسكندرية
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