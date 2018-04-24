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الثلاثاء 24/أبريل/2018 - 11:41 م

السعودية تؤجل وضع حجر الأساس لمشروع «المدينة الترفيهية» في الرياض

الملك سلمان بن عبد
الملك سلمان بن عبد العزيز
dostor.org/2142843

أعلنت السعودية، اليوم الثلاثاء، انها أجّلت لثلاثة أيام وضع حجر الأساس لـ"مدينة ترفيهية" في الرياض هي جزء من مشروع تبلغ تكلفته مليارات الدولارات، ويندرج في إطار خطة المملكة لتنويع موارد اقتصادها القائم على النفط.

وكان من المقرر أن يضع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الأربعاء، حجر الأساس لمشروع "القدية" الذي تبلغ مساحته 334 كيلومترا مربعا والذي يوصف بأنه النسخة السعودية لـ"ديزني لاند".

وأعلنت وكالة الأنباء السعودية، أن الملك سلمان بن عبد العزيز سيدشن "السبت القادم مشروع القدية"، الوجة الترفيية والرياضية والثقافية الجديدة في المملكة، والتي سيتم إنشاؤها غرب العاصـمة السعودية"، من دون اعطاء أي تفسير لهذا التأجيل.

وقال مسئولون، إنه من المتوقع انجاز المرحلة الأولى من المشروع، الذي سيتضمن مراكز العاب وأنشطة للمغامرات في الهواء الطلق وتجارب السفاري ومرافق رياضية، في العام 2022.

وقال فد بن عبدالله تونسي الأمين العام للمجلس التأسيسي لمشروع القدية في صندوق الاستثمارات العامة، إن المشروع يندرج ضمن السعي الدؤوب للمملكة "لتطوير المشاريع العملاقـة التي من شأنها أن تساهم وبشكل فاعل في تحقيق العديـد من العوائد الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة، ودفع عجلة التنمية المستدامة لما فيه خير الوطن والمواطن وفق القطاعات التي حددتا رؤية المملكة 2030".

وأكد الرئيس التنفيذي للمشروع مايكل رينيجر، انه يتوقع أن يساهم هذا المشروع في جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاعات الترفيه وغيرها، من دون اعطاء أي أرقام.

وأطلقت المملكة سلسلة من مشاريع التكنولوجيا العملاقة التي ابهرت المستثمرين، لكن البعض يشكك في جدواها.

وتريد الرياض خصوصا إقامة منطقة اقتصادية ضخمة أطلق عليها اسم "نيوم" وصفت بأنها ستكون "سيليكون فالي" على المستوى الإقليمي، بالاضافة إلى ذلك تسعى إلى بناء منتجع على البحر الأحمر- وكلاهما يقدران بمئات مليارات الدولارات.

ويُعتبر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان العقل المخطط لهذه المشاريع عبر خطته الاصلاحية "رؤية 2030"، ويقوم جزء من الاصلاحات على تحفيز الانفاق على قطاعات الترفيه بعد تدهور أسعار النفط في 2014.

وينفق السعوديون مليارات الدولارات سنويا لمشاهدة عروض سينما وزيارة أماكن للترفيه في أماكن سياحية مجاورة مثل دبي والبحرين.

وأعلنت الهيئة العامة للترفيه الحكومية في فبراير الماضي أن هناك اكثر من "خمسة آلاف" حدث ترفيهي في عام 2018، وانه سيتم استثمار 240 مليار ريال (نحو 64 مليار دولار) في قطاع الترفيه في السنوات العشر المقبلة.

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