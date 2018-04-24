وزير إسرائيلي: ترامب لا يعتزم المشاركة بحفل افتتاح السفارة بالقدس

قال وزير شؤون القدس الإسرائيلي زئيف الكين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يعتزم المشاركة في حفل افتتاح السفارة الأمريكية الجديدة في القدس، المقرر في 14 مايو المقبل، إلا أنه قد يزور إسرائيل في الصيف.



وأضاف المسؤول الإسرائيلي، في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك» الروسية، أن «الرئيس الأمريكي لا يخطط لحضور حفل الافتتاح.. لقد زار إسرائيل قبل عام.. ولا يستبعد أن يأتي ترامب إلى إسرائيل هذا الصيف ولكن لن أقدم تفاصيل أخرى في الوقت الحالي».



واستطرد المسؤول الإسرائيلي أن السفارة الأمريكية تعتزم تنظيم حفل افتتاح رمزي في 14 مايو، موضحا أن عددا من المسؤولين البارزين في إدارة ترامب سوف يحضرونه، من بينهم وزير الخزانة ومستشار ترامب لشؤون الشرق الأوسط، كما سيحضره كذلك عدد من المسئولين الإسرائيليين.

