النفط ينخفض بعد تعليقات ترامب وماكرون بشأن الاتفاق النووي الإيراني

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بعد ما بدا أنه انحسار للمخاوف من احتمال أن تعيد الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران، وهو ما خفف القلق بشأن مستقبل صادرات الخام الإيراني.



وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالسعي إلى إجراءات أكثر قوة لإحتواء إيران.



وفي مؤتمر صحفي مشترك، لم يكرر ترامب تهديدات بالإنسحاب من الاتفاق النووي الموقع في 2015 لكنه أوضح أن صبره عليه يوشك أن ينفد.



وقد يؤدي تجديد العقوبات على طهران إلى الإضرار بقدرة إيران على تصدير نفطها.



وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 85 سنتا، أو 1.1 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 73.86 دولار للبرميل.

وفي وقت سابق أثناء الجلسة قفز برنت إلى 75.47 دولار وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014.



وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 94 سنتا، أو 1.37 بالمئة، لتغلق عند 67.70 دولار للبرميل.

واتسع فارق السعر بين الخام الأمريكي وبرنت إلى 6.32 دولار اليوم الثلاثا، وهو الأكبر منذ الثاني من يناير، مع تزايد الانتاج الأمريكي.

