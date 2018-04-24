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الثقافة
الثلاثاء 24/أبريل/2018 - 11:19 م

«ثقافة الأقصر» تشهد إقامة قافلة توعية بأخطار المخدرات

قصر ثقافة الأقصر
قصر ثقافة الأقصر
أ ش أ
dostor.org/2142827

شهد مسرح قصر ثقافة الأقصر، مساء اليوم الثلاثاء، إقامة قافلة توعية بالتعاون المشترك بين الهيئة العامة لقصور الثقافة والحملة الوطنية لمكافحة المخدرات وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان لأطفال المدارس بعنوان "بالفن نقدر نتغير" و"أنت أقوى من المخدرات".

وأوضح محمد العدوي مدير عام ثقافة الأقصر، أن القافلة اشتملت على عروض للبلياتشو للأطفال وكراسات تلوين بأخطار المخدرات وعروض مسرحية وفنية.

جاء ذلك في إطار الدور التنموي الذي تقوم به مديرية الثقافة بمحافظة الأقصر لدعم الأطفال والشباب وغرس القيم والأخلاقيات.

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