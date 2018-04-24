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اقتصاد
الثلاثاء 24/أبريل/2018 - 11:19 م

السودان يعاني نقصًا في الوقود بسبب أزمة الدولار

السودان يعاني نقصًا
dostor.org/2142826

اصطفت المركبات لساعات عند محطات الوقود في العاصمة السودانية اليوم الثلاثاء، في ظل نقص في الوقود ناتج عن صعوبات تواجهها الحكومة في الاستيراد بسبب أزمة في العملة الصعبة داخل البلاد.

وبعدما كان السودان بلدا مصدرا للنفط، اضطر إلى البدء في استيراده بعد انفصال الجنوب في 2011 آخذا معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من الخام ومصدره الأساسي للعملة الصعبة.

وقال آدم عبد الله (45 سنة): "ظللت أنتظر عند محطة الوقود منذ الليلة الماضية وحتى منتصف اليوم. هذه الحافلة هي مصدر دخلي الوحيد".
وعبدالله الذي يعملا سائق حافلة هو أحد عمال كثيرين قضوا ليلتهم عند محطة للوقود لتزويد مركباتهم بالوقود.

أما انتصار عوض التي كانت تقف في محطة للحافلات في قلب الخرطوم فتقول "أنتظر منذ ساعات للعثور على وسيلة مواصلات تعيدني إلى المنزل. هذا شيء لا يمكننا تحمله. أين الحكومة؟"
وكان حولها مئات آخرون يصطفون في انتظار وسيلة مواصلات تقلهم إلى منازلهم بعد أن انضموا إلى طوابير تتكدس منذ نهاية الأسبوع الماضي مع تفاقم أزمة العملة.
وأبلغ أحد المتعاملين في السوق السوداء "رويترز" أن العملة المحلية هبطت إلى 35 جنيها للدولار من 33 جنيها في وقت سابق هذا الأسبوع، متوقعا المزيد من التراجع في قيمة الجنيه السوداني في الأيام المقبلة.
وارتفع التضخم إلى 55.6 بالمئة على أساس سنوي في مارس من 54.34 بالمئة في فبراير.
وتشهد الأسعار زيادات منذ هبوط الجنيه إلى مستويات قياسية في السوق السوداء في الأشهر القليلة الماضية، وهو ما دفع البنك المركزي إلى تخفيض حاد لقيمة العملة المحلية مرتين منذ بداية العام.
ويجري تداول العملة المحلية في السوق الرسمية حاليا عند 28 جنيها للدولار مقارنة مع 6.7 جنيه أواخر ديسمبر.
وبلغ الجنيه السوداني مستويات قياسية متدنية عند نحو 40 جنيها للدولار في وقت سابق هذا العام في السوق السوداء، لكن خفض قيمته مرتان وحظر إيداع الدولارات المتحصل عليها من السوق السوداء قاد الجنيه إلى الارتفاع بعض الشيء.

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