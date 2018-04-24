القاهرة : الثلاثاء 24 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:40 م

الدفع بـ«الأمن المركزى والتدخل السريع» للسيطرة على اشتباكات الحجيرات
10:18 ص

مقتل 20 مسلحا من «طالبان» و«القاعدة» في أفغانستان
09:49 ص

الزراعة: حصاد ألف فدان قمح بالمحافظات حتى الآن
07:51 ص

اليوم.. الحكم على هشام جنينة فى واقعة «وثائق عنان»
06:22 م

تصفية 20 قياديًا حوثيًا خلال استهداف موكب الصماد في غارة التحالف
05:52 م

مدير «الاحتياجات التعبوية» بالإحصاء: استعداد تام لمواجهة أى دعوات لشل حركة الدولة
02:57 م

أنجولا تفقد الاتصال بأول قمر صناعي «أنجوسات -1»
09:51 ص

70 مليون دولار مساعدات إماراتية لدعم الشعب الفلسطينى
01:08 ص

«التضامن»: 115 مليون جنيه تعويضات خلال عام
03:23 م

فينتو فياجى: عودة السياح الإيطاليين إلى شرم الشيخ بقوة صيفًا
03:10 م

تضم لاعب كرة سابقًا.. ضبط عصابة العملات المزورة في الإسماعيلية
08:19 م

«ملك يوتيوب».. الحاج الضوي: حليت مشاكل الصعيد بالنكتة والإفيه (حوار)
منوعات
الثلاثاء 24/أبريل/2018 - 11:14 م

محمد صلاح يتصدر «تويتر» بإشادت نجوم الكرة حول العالم (صور)

محمد صلاح
محمد صلاح
مصطفي مسلم
dostor.org/2142822

أشاد عدد من نجوم العالم بكرة القدم بالأداء الرائع للنجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى عقب إحرازه هدفين وصنع هدفين آخرين بشباك فريق روما الإيطالي بملعب "أنفيلد"، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال نجم مانشستر يونايتد السابق والمنتخب الهولندي فان بيرسي، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "صلاح" ووضع في مقابلها نار.

وأشاد مايكل أوين أسطورة نادي ليفربول بأداء محمد صلاح، وكتب على حسابه على موقع (تويتر): "هل هناك أي شخص في العالم جيد مثل محمد صلاح في الوقت الحاضر؟".

وعلق نجم المنتخب السوري عمر السومة على تألق صلاح قائلا: "ليفربول - روما أبو مكة".

في سياق متصل، تصدر اسم النجم المصري وناديه ليفربول، قائمة الأكثر تداول على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأحرز محمد صلاح خلال هذه المباراة هدفين وصنع إثنين آخرين، ليكون بذلك إجمالي الأهداف التي سجلها مع ليفربول في دوري الأبطال هذا الموسم 10 أهداف.

وتربع صلاح على عرش الهدافين الأفارقة في مسابقة دوري أبطال أوروبا خلال موسم واحد، بعد ما رفع رصيده هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا إلى 10 أهداف، ليكون أكثر لاعب أفريقي يسجل أهدافًا في موسم واحد من البطولة، متخطيًا الأسطورة الكاميروني صامويل إيتو، الذي سجل 8 أهداف مع إنتر ميلان في موسم 2010.

محمد صلاح يتصدر «تويتر» بإشادت نجوم الكرة حول العالم (صور)
محمد صلاح يتصدر «تويتر» بإشادت نجوم الكرة حول العالم (صور)
محمد صلاح يتصدر «تويتر» بإشادت نجوم الكرة حول العالم (صور)
موضوعات متعلقة

مايكل أوين يشيد بمحمد صلاح

مايكل أوين: محمد صلاح جعل أساطير ليفربول متواضعين جانبه

الصحف الكويتية تحتفى بحصول محمد صلاح على جائزة الأفضل

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

ظِلّ رجل.. وسيلة جديدة لتأمين منازل النساء في اليابان

منذ أقل من شهر

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف

منذ أقل من شهر

من هي «مايا أنجيلو» التي يحتفل جوجل بذكرى ميلادها؟

منذ أقل من شهر

«يوميات طفل الفرن».. عمره 8 سنوات ويوميته 50 جنيهًا

منذ أقل من شهرين

أغرب سؤال اتسألك في الـInterview؟

منذ أكثر من شهرين

حكاية أم فى الـ98 من عمرها ترعى ابنها المُسن

الآن

«الدستور» تنشر نص رسالتين بخط يد جمال حمدان لأول مرة

عطل جزئي في الخط الأول بالمترو بسبب الأمطار

«السيسي» يقر تعديلات قانون «رواتب الدبلوماسيين»

وثيقة تاريخية: صهر حسن البنا تحرش بـ«الأخوات».. والمرشد تستر عليه

الأكثر قراءة

«السيسي» يقر تعديلات قانون «رواتب الدبلوماسيين»

رئيس البرلمان: يجب الخلاص من موظفي الحكومة

«جنون الدوحة».. 4 محاولات فاشلة من قطر لاغتيال السيسي

إنفوجراف.. مواعيد جميع مباريات كأس العالم بتوقيت القاهرة

ألبومات الصور

ختام فعاليات مبادرة مجابهة التطرف والإرهاب بجامعة المنصورة (صور)

ورشة فنية لذوى الاحتياجات الخاصة بـ«بنى عبيد»

«دعم مصر» يعقد اجتماعًا مع مسؤولي التنمية بالمحافظات

مدير أمن البحيرة يوجه الضباط والأفراد بحسن معاملة المواطنين

نجم الساعة

قصة «بيت المقدس» من التعارف فى طرة حتى مبايعة البغدادى

الأكثر قراءة

«السيسي» يقر تعديلات قانون «رواتب الدبلوماسيين»

رئيس البرلمان: يجب الخلاص من موظفي الحكومة

«جنون الدوحة».. 4 محاولات فاشلة من قطر لاغتيال السيسي

إنفوجراف.. مواعيد جميع مباريات كأس العالم بتوقيت القاهرة

كشكول

محلب رئيسا لجمعية خريجي هندسة القاهرة

آداب الإسكندرية تنظم يوم اليتيم لذوى الاحتياجات الخاصة

جامعة الأزهر توعي الطلاب ضد التطرف

المهندس محمد السويدي عضوا خارجيا لمجلس جامعة حلوان

عميد هندسة القاهرة: نسعى لإنشاء برامج جديدة و5 آلاف طالب بالدراسات العليا

الأمصار

عباس يهاتف رئيس الجبهة الديمقراطية للمشاركة في المجلس الوطني

برلماني فلسطيني يعلن عن تجميع توقيعات لعدم الاعتراف بـ«المجلس الوطني»

وزير الأمن الإسرائيلي يدعو محمد صلاح للخدمة في جيش الاحتلال

أرمينيا.. زعيم المعارضة يستعد لمنصب رئيس الوزراء

المتحدث باسم الحوثيين ينفي طلب اللجوء السياسي في سلطنة عمان

منوعات

محمد صلاح يتصدر «تويتر» بإشادت نجوم الكرة حول العالم (صور)

إنفوجراف.. مواعيد جميع مباريات كأس العالم بتوقيت القاهرة

بطانية هائلة الحجم تكريمًا لنيلسون مانديلا في جنوب إفريقيا

ولاد الكار

محمد عبدالمقصود يتسلم جائزة «الإبداع الصحفي» في دبي

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك