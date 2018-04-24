محمد صلاح يتصدر «تويتر» بإشادت نجوم الكرة حول العالم (صور)

أشاد عدد من نجوم العالم بكرة القدم بالأداء الرائع للنجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى عقب إحرازه هدفين وصنع هدفين آخرين بشباك فريق روما الإيطالي بملعب "أنفيلد"، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.



وقال نجم مانشستر يونايتد السابق والمنتخب الهولندي فان بيرسي، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "صلاح" ووضع في مقابلها نار.



وأشاد مايكل أوين أسطورة نادي ليفربول بأداء محمد صلاح، وكتب على حسابه على موقع (تويتر): "هل هناك أي شخص في العالم جيد مثل محمد صلاح في الوقت الحاضر؟".



وعلق نجم المنتخب السوري عمر السومة على تألق صلاح قائلا: "ليفربول - روما أبو مكة".



في سياق متصل، تصدر اسم النجم المصري وناديه ليفربول، قائمة الأكثر تداول على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وأحرز محمد صلاح خلال هذه المباراة هدفين وصنع إثنين آخرين، ليكون بذلك إجمالي الأهداف التي سجلها مع ليفربول في دوري الأبطال هذا الموسم 10 أهداف.



وتربع صلاح على عرش الهدافين الأفارقة في مسابقة دوري أبطال أوروبا خلال موسم واحد، بعد ما رفع رصيده هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا إلى 10 أهداف، ليكون أكثر لاعب أفريقي يسجل أهدافًا في موسم واحد من البطولة، متخطيًا الأسطورة الكاميروني صامويل إيتو، الذي سجل 8 أهداف مع إنتر ميلان في موسم 2010.

