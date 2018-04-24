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اقتصاد
الثلاثاء 24/أبريل/2018 - 11:08 م

وفد البنك المركزي في جولة بـ«وادي السيليكون» بكاليفورنيا (صور)

وفد البنك المركزي
راندا التوني
dostor.org/2142816

بدأت أمس الإثنين، فعاليات زيارة ميدانية لوفد مصري رفيع المستوى من القطاع المصرفي برئاسة لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي المصري؛ إلى "وادي السيليكون" SILICON Valley بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويضم الوفد عددا من قيادات البنك المركزي ورؤساء مجلس الإدارة والقيادات التنفيذية لبنوك الأهلي المصري، بنك القاهرة، بنك قطر الوطني، البنك المصري لتنمية الصادرات، بنك عودة، بنك التعمير والاسكان والبنك التجاري الدولي، وتستمر الزيارة الهامة التي تم الإعداد لها بواسطة البنك المركزي بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري لمدة ثلاثة أيام.

وتأتى هذه الزيارة في إطار مبادرات البنك المركزي المصري للمساهمة في دعم الإبداع والتطوير في مجال الخدمات المصرفية وحرصا من البنك المركزي على الاستفادة من أحدث ما تم التوصل إليه في مجال التكنولوجيا المالية عالميا ونقله إلي القطاع المصرفي بهدف مساعدة وتمكين أكبر عدد من المواطنين في الوصول للخدمات المصرفية بكفاءة وفاعلية ومن ثم تدعيم الخطوات التي تبذلها الدولة والبنك المركزي لتحقيق الشمول المالي والتحول إلي الاقتصاد الرقمي.

ويقوم الوفد خلال هذه الزيارة بإجراء مجموعة متنوعة من المقابلات مع كبرى الشركات التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية وعدد من الشركات الناشئة "بوادي السيليكون" التي حققت نجاحات كبيرة في هذا المجال مثل Facebookو Google وSilicon Valley Innovation Center وCISCO وEMC dell و500 Startups، وذلك للاطلاع على كل ما هو هام وجديد من أفكار تكنولوجية مبتكرة في هذا المجال؛ والتعرف على أفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها في مصر، كما سيتم خلال الزيارة مناقشة سبل التعاون مع هذه الشركات مستقبلا.

وفد البنك المركزي في جولة بـ«وادي السيليكون» بكاليفورنيا (صور)
وفد البنك المركزي في جولة بـ«وادي السيليكون» بكاليفورنيا (صور)
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