إنفوجراف.. مواعيد جميع مباريات كأس العالم بتوقيت القاهرة
تنشر «الدستور» جدول مواعيد مباريات كأس العالم روسيا 2018، بتوقيت القاهرة، الذي ينطلق 14 يونيو المقبل.
ويقع المنتخب المصري في المجموعة الأولى التي تضم السعودية وروسيا وأوروجوي.
تنشر «الدستور» جدول مواعيد مباريات كأس العالم روسيا 2018، بتوقيت القاهرة، الذي ينطلق 14 يونيو المقبل.
ويقع المنتخب المصري في المجموعة الأولى التي تضم السعودية وروسيا وأوروجوي.
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