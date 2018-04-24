تراجع أسعار النفط إلى أقل من 68 دولارًا في التعاملات الأمريكية

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط في التعاملات الأمريكية اليوم الثلاثاء، تراجعا ملموسا على خلفية تراجع أسعار الأسهم الأمريكية.



كانت أسعار النفط التي ارتفعت في ظل تكهنات بقوة الطلب العالمي، قد تراجعت بسبب عمليات جني الأرباح من جانب المتعاملين، ورفض إيران لتمديد اتفاق خفض إنتاج الخام بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا إلى ما بعد نهاية العام الحالي.



وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، بمقدار 80 سنتا إلى 86. 67 دولار للبرميل.



كانت إيران قد أشارت إلى رفضها تمديد اتفاق خفض الإنتاج بين أوبك وروسيا، في حين تسعى السعودية ودول أخرى أعضاء في أوبك إلى استمرار خفض الإنتاج.



كان بيجن زنكنه، وزير النفط الإيراني قد صرح أمس لوكالة "شانا" الإيرانية بأنه إذا استمرت أسعار النفط في الارتفاع، فلن تكون هناك حاجة إلى تمديد اتفاق خفض الإنتاج بين أوبك والدول النفطية من خارج أوبك. في الوقت نفسه هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منظمة أوبك واتهمها بمحاولة زيادة الأسعار بطريقة مصطنعة.



من ناحيته قال الوزير الإيراني: "أسعار النفط المرتفعة حتى على المدى المتوسط ليست في صالح أوبك، لأنها تخلق حالة من التقلبات في الأسواق والضغوط على الأسعار".



وقال محللون إن ارتفاع أسعار النفط سيشجع الولايات المتحدة على زيادة الإنتاج من حقول الزيت الصخري، في حين أن زيادة الإنتاج الأمريكي قد تكون هو الشيء الوحيد الذي يبقي على أسعار النفط أقل من 70 دولارا للبرميل حاليا.