القاهرة : الثلاثاء 24 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:40 م

الدفع بـ«الأمن المركزى والتدخل السريع» للسيطرة على اشتباكات الحجيرات
10:18 ص

مقتل 20 مسلحا من «طالبان» و«القاعدة» في أفغانستان
09:49 ص

الزراعة: حصاد ألف فدان قمح بالمحافظات حتى الآن
07:51 ص

اليوم.. الحكم على هشام جنينة فى واقعة «وثائق عنان»
06:22 م

تصفية 20 قياديًا حوثيًا خلال استهداف موكب الصماد في غارة التحالف
05:52 م

مدير «الاحتياجات التعبوية» بالإحصاء: استعداد تام لمواجهة أى دعوات لشل حركة الدولة
02:57 م

أنجولا تفقد الاتصال بأول قمر صناعي «أنجوسات -1»
09:51 ص

70 مليون دولار مساعدات إماراتية لدعم الشعب الفلسطينى
01:08 ص

«التضامن»: 115 مليون جنيه تعويضات خلال عام
03:23 م

فينتو فياجى: عودة السياح الإيطاليين إلى شرم الشيخ بقوة صيفًا
03:10 م

تضم لاعب كرة سابقًا.. ضبط عصابة العملات المزورة في الإسماعيلية
08:19 م

«ملك يوتيوب».. الحاج الضوي: حليت مشاكل الصعيد بالنكتة والإفيه (حوار)
اقتصاد
الثلاثاء 24/أبريل/2018 - 11:07 م

تراجع أسعار النفط إلى أقل من 68 دولارًا في التعاملات الأمريكية

النفط
النفط
dostor.org/2142814

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط في التعاملات الأمريكية اليوم الثلاثاء، تراجعا ملموسا على خلفية تراجع أسعار الأسهم الأمريكية.

كانت أسعار النفط التي ارتفعت في ظل تكهنات بقوة الطلب العالمي، قد تراجعت بسبب عمليات جني الأرباح من جانب المتعاملين، ورفض إيران لتمديد اتفاق خفض إنتاج الخام بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا إلى ما بعد نهاية العام الحالي.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، بمقدار 80 سنتا إلى 86. 67 دولار للبرميل.

كانت إيران قد أشارت إلى رفضها تمديد اتفاق خفض الإنتاج بين أوبك وروسيا، في حين تسعى السعودية ودول أخرى أعضاء في أوبك إلى استمرار خفض الإنتاج.

كان بيجن زنكنه، وزير النفط الإيراني قد صرح أمس لوكالة "شانا" الإيرانية بأنه إذا استمرت أسعار النفط في الارتفاع، فلن تكون هناك حاجة إلى تمديد اتفاق خفض الإنتاج بين أوبك والدول النفطية من خارج أوبك. في الوقت نفسه هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منظمة أوبك واتهمها بمحاولة زيادة الأسعار بطريقة مصطنعة.

من ناحيته قال الوزير الإيراني: "أسعار النفط المرتفعة حتى على المدى المتوسط ليست في صالح أوبك، لأنها تخلق حالة من التقلبات في الأسواق والضغوط على الأسعار".

وقال محللون إن ارتفاع أسعار النفط سيشجع الولايات المتحدة على زيادة الإنتاج من حقول الزيت الصخري، في حين أن زيادة الإنتاج الأمريكي قد تكون هو الشيء الوحيد الذي يبقي على أسعار النفط أقل من 70 دولارا للبرميل حاليا.

موضوعات متعلقة

عودة ارتفاع أسعار النفط خلال التعاملات الأمريكية

ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ 3 سنوات

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا

منذ أقل من شهر

«أرامكو» السعودية الشركة الأكثر ربحية في العالم

منذ أقل من شهر

الدولار يتعافى من خسائره بعد تصريحات ترامب بشأن سوريا

منذ أقل من شهر

تراجع بورصات الخليج بفعل توترات سوريا

منذ أقل من شهر

اليوم.. عطلة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد القيامة المجيد

منذ أقل من شهر

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه

الآن

«الدستور» تنشر نص رسالتين بخط يد جمال حمدان لأول مرة

عطل جزئي في الخط الأول بالمترو بسبب الأمطار

«السيسي» يقر تعديلات قانون «رواتب الدبلوماسيين»

وثيقة تاريخية: صهر حسن البنا تحرش بـ«الأخوات».. والمرشد تستر عليه

الأكثر قراءة

«السيسي» يقر تعديلات قانون «رواتب الدبلوماسيين»

رئيس البرلمان: يجب الخلاص من موظفي الحكومة

«جنون الدوحة».. 4 محاولات فاشلة من قطر لاغتيال السيسي

إنفوجراف.. مواعيد جميع مباريات كأس العالم بتوقيت القاهرة

ألبومات الصور

ختام فعاليات مبادرة مجابهة التطرف والإرهاب بجامعة المنصورة (صور)

ورشة فنية لذوى الاحتياجات الخاصة بـ«بنى عبيد»

«دعم مصر» يعقد اجتماعًا مع مسؤولي التنمية بالمحافظات

مدير أمن البحيرة يوجه الضباط والأفراد بحسن معاملة المواطنين

نجم الساعة

قصة «بيت المقدس» من التعارف فى طرة حتى مبايعة البغدادى

ads
الأكثر قراءة

«السيسي» يقر تعديلات قانون «رواتب الدبلوماسيين»

رئيس البرلمان: يجب الخلاص من موظفي الحكومة

«جنون الدوحة».. 4 محاولات فاشلة من قطر لاغتيال السيسي

إنفوجراف.. مواعيد جميع مباريات كأس العالم بتوقيت القاهرة

كشكول

محلب رئيسا لجمعية خريجي هندسة القاهرة

آداب الإسكندرية تنظم يوم اليتيم لذوى الاحتياجات الخاصة

جامعة الأزهر توعي الطلاب ضد التطرف

المهندس محمد السويدي عضوا خارجيا لمجلس جامعة حلوان

عميد هندسة القاهرة: نسعى لإنشاء برامج جديدة و5 آلاف طالب بالدراسات العليا

الأمصار

عباس يهاتف رئيس الجبهة الديمقراطية للمشاركة في المجلس الوطني

برلماني فلسطيني يعلن عن تجميع توقيعات لعدم الاعتراف بـ«المجلس الوطني»

وزير الأمن الإسرائيلي يدعو محمد صلاح للخدمة في جيش الاحتلال

أرمينيا.. زعيم المعارضة يستعد لمنصب رئيس الوزراء

المتحدث باسم الحوثيين ينفي طلب اللجوء السياسي في سلطنة عمان

منوعات

محمد صلاح يتصدر «تويتر» بإشادت نجوم الكرة حول العالم (صور)

إنفوجراف.. مواعيد جميع مباريات كأس العالم بتوقيت القاهرة

بطانية هائلة الحجم تكريمًا لنيلسون مانديلا في جنوب إفريقيا

ولاد الكار

محمد عبدالمقصود يتسلم جائزة «الإبداع الصحفي» في دبي

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك