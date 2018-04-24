روسيا تسقط أهدافا جوية مجهولة فوق قاعدة حميميم بسوريا

أسقطت وسائل الدفاع الجوي الروسية، مساء اليوم، أهدافا جوية مجهولة فوق قاعدة حميميم في سوريا.



وقال ممثل القاعدة الروسية في حميميم: "بعد حلول الظلام مساء اليوم رصدت وسائل مراقبة المجال الجوي للقاعدة العسكرية الروسية حميميم أهدافا جوية صغيرة الحجم على بعد من القاعدة الجوية وقد تم تدمير جميع الأهداف الجوية بالأسلحة النارية المضادة للطائرات"، وذلك حسب وكالة سبوتنيك الروسية.



ونفى المسئول الروسي وقوع إصابات أو أضرار مادية بالقاعدة العسكرية الروسية جراء التعامل مع الأهداف المجهولة.