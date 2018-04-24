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الثلاثاء 24/أبريل/2018 - 11:06 م

روسيا تسقط أهدافا جوية مجهولة فوق قاعدة حميميم بسوريا

روسيا تسقط أهدافا
محمد عمر
dostor.org/2142813

أسقطت وسائل الدفاع الجوي الروسية، مساء اليوم، أهدافا جوية مجهولة فوق قاعدة حميميم في سوريا.

وقال ممثل القاعدة الروسية في حميميم: "بعد حلول الظلام مساء اليوم رصدت وسائل مراقبة المجال الجوي للقاعدة العسكرية الروسية حميميم أهدافا جوية صغيرة الحجم على بعد من القاعدة الجوية وقد تم تدمير جميع الأهداف الجوية بالأسلحة النارية المضادة للطائرات"، وذلك حسب وكالة سبوتنيك الروسية.

ونفى المسئول الروسي وقوع إصابات أو أضرار مادية بالقاعدة العسكرية الروسية جراء التعامل مع الأهداف المجهولة.

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