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اقتصاد
الثلاثاء 24/أبريل/2018 - 10:58 م

عودة أسعار الذهب إلى الارتفاع في التعاملات الأمريكية

عودة أسعار الذهب
dostor.org/2142812

عادت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب إلى الارتفاع في تعاملات اليوم الثلاثاء بعد تراجعها أمس، مدعومة بالطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن على خلفية تراجع أسعار الأسهم الأمريكية.

كانت الأسهم الأمريكية قد تراجعت، اليوم، مما ألقى بظلاله على البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم والمرتبط أغلبها بسوق العقارات.
ارتفع سعر الذهب بمقدار 8 دولارات إلى 1332 دولارا للأوقية بعد تراجعه أمس إلى أقل مستوى له منذ شهر.

وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية، أظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء ارتفاع مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة خلال مارس الماضي، حيث جاء الارتفاع أكبر من التوقعات.

وذكرت الوزارة أن مبيعات المساكن الجديدة ارتفعت خلال الشهر الماضي بنسبة 4% إلى ما يعادل 694 ألف مسكن سنويا بعد ارتفاع بنسبة 6ر3% إلى ما يعادل 667 ألف مسكن سنويا، وفقا للبيانات المعدلة في فبراير الماضي.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع المبيعات بنسبة 9ر1% فقط خلال الشهر الماضي.

كما أظهر تقرير صادر عن معهد "كونفرانس بورد" المستقل للدراسات الاقتصادية اليوم الثلاثاء تحسن ثقة المستهلكين في أمريكا خلال أبريل الحالي على خلاف توقعات المحللين، وذلك بعد تراجعها الشهر الماضي.

وذكر المعهد ومقره في نيويورك أن مؤشره لقياس ثقة المستهلكين ارتفع خلال الشهر الحالي إلى 7ر128 نقطة مقابل 127 نقطة خلال مارس الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر خلال الشهر الحالي إلى 1ر126 نقطة مقابل 7ر127 نقطة خلال الشهر الماضي، وفقا للبيانات الأولية.

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