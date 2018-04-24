«خمس نجوم» الإيطالية تعلن استعدادها المشاركة في تشكيل الحكومة

أعلنت حركة خمس نجوم استعدادها لإيجاد اتفاق مع الحزب الديمقراطي حول تشكيل حكومة جديدة في إيطاليا وذلك بعد تصويت أعضائها على أي تحالف من هذا النوع، ذكرت الخبر شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء، دون التطرق للمزيد من التفاصيل في هذا الصدد.



كان الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا قد طالب حركة خمس نجوم أمس الاثنين، بتحديد موقفها ما إذا كان باستطاعتها إيجاد أغلبية برلمانية مع الحزب الديمقراطي في البلاد.



أعطي ماتاريلا مهلة لتلقي الرد من الحركة بحلول الخميس المقبل وقال مسئول بالحركة، بعد لقائه الرئيس الإيطالي، إنه سينظر في البحث عن أمور تخص "مصلحة البلاد".



ويأتي ذلك بعد أسابيع من فشل المشاورات حول تشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات 4 مارس الماضية.

وكان سيرجيو ماتاريلا قد أعلن الشهر الجاري فشل الجولة الثانية من مباحثات تشكيل الحكومة الإيطالية الجديدة، مشيرًا إلى أنه بحاجة لبضعة أيام للتفكير في الخطوات القادمة للخروج من هذا المأزق.



وقال ماتاريلا: إنه أوصل للأحزاب المشاركة في المباحثات ضرورة وإلحاح وجود حكومة إيطالية لها كافة الصلاحيات في أقرب وقت ممكن.



ويدعم التحالف اليميني الوسطي بقيادة ماتيو سالفاني وقائمة الـ"خمس نجوم" أحقية كل منهما بقيادة الحكومة الجديدة بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي.