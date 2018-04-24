القاهرة : الثلاثاء 24 أبريل 2018
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الثلاثاء 24/أبريل/2018 - 10:46 م

الخميس.. اجتماع في باريس لإجراء محادثات حول سوريا

الخميس.. اجتماع في
dostor.org/2142802

يعقد اجتماع رفيع المستوى حول الصراع السوري بعد غدٍ الخميس في باريس، بعد اختتام مؤتمر دولي في العاصمة الفرنسية حول مكافحة الإرهاب، حسبما ذكرت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

ويضم الاجتماع مجموعة من الدول - من بينها فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا والمملكة العربية السعودية والأردن - التي تنتمي إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية من مصادر دبلوماسية اليوم الثلاثاء.

ولم يتضح منْ المسئولون الذين سيتم إرسالهم من جانب الدول المشاركة.

ويزور باريس غدا الأربعاء وفود من أكثر من 70 دولة وحوالي 20 منظمة دولية لحضور مؤتمر "لا أموال للإرهاب". ومن المقرر أن يتحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس في ختام المؤتمر.

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