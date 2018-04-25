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الأربعاء 25/أبريل/2018 - 02:54 ص

ضبط شبكة «دعارة» تقودها أم ونجلها بالمنصورة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الدقهلية - سالى نافع
dostor.org/2142797

ألقت مباحث الآداب بأمن الدقهلية بقيادة المقدم أحمد سليم القبض على 5 أشخاص، لممارستهم أعمال منافية للآداب (الدعارة)، مقابل أجر مادى، بقيادة أم ونجلها حولوا منزلهم وكرا للدعارة بمدينة المنصورة.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير مباحث الدقهلية العميد محمد شرباش، يفيد بورود معلومات عن أم ونجلها حولوا منزلهم وكرا للدعارة.

على الفور انتقلت قوة أمنية تمكنت من ضبط «السيدة. س. م» 58 سنة، ربة منزل، مقيمة منطقة الزعفران بحى الجامعة، ونجلها «كريم. ش. ج» 20 سنة طالب بكلية الحقوق، و«رضوى. ع. م» 21 سنة، ربة منزل، ومقيمة صهبرة التابعة لديرب نجم شرقية، و«إبراهيم. ا. ي» 32 سنة، تاجر ومقيم المنصورة، و«نبيل. ع. ع» 21 سنة، طالب بكلية الحقوق جامعة المنصورة، وذلك حال ممارستهم أعمال منافية للآداب (الدعارة)

وضبط بحوزة المتهمين، مبلغ مالى 1580 جنيها، و7 هواتف محمولة، و14 قرص منشط جنسى، وكمية من الواقى الذكرى.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بصحة التحريات وممارستهم الأعمال المنافية للآداب، وتحرر المحضر 7426 لسنة 2018 جنح قسم أول المنصورة للعرض على النيابة العامة للتحقيق.

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