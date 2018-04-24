فتحي سرور يكشف أسباب رفضه الظهور في الإعلام (فيديو)
كشف الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، أسباب امتناعه عن الظهور في الإعلام السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أنّه لا يتحدث في الإعلام بسبب تحريف كلامه.
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كشف الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، أسباب امتناعه عن الظهور في الإعلام السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أنّه لا يتحدث في الإعلام بسبب تحريف كلامه.
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