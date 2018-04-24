القاهرة : الثلاثاء 24 أبريل 2018
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12:40 م

الدفع بـ«الأمن المركزى والتدخل السريع» للسيطرة على اشتباكات الحجيرات
10:18 ص

مقتل 20 مسلحا من «طالبان» و«القاعدة» في أفغانستان
09:49 ص

الزراعة: حصاد ألف فدان قمح بالمحافظات حتى الآن
07:51 ص

اليوم.. الحكم على هشام جنينة فى واقعة «وثائق عنان»
06:22 م

تصفية 20 قياديًا حوثيًا خلال استهداف موكب الصماد في غارة التحالف
05:52 م

مدير «الاحتياجات التعبوية» بالإحصاء: استعداد تام لمواجهة أى دعوات لشل حركة الدولة
02:57 م

أنجولا تفقد الاتصال بأول قمر صناعي «أنجوسات -1»
09:51 ص

70 مليون دولار مساعدات إماراتية لدعم الشعب الفلسطينى
01:08 ص

«التضامن»: 115 مليون جنيه تعويضات خلال عام
03:23 م

فينتو فياجى: عودة السياح الإيطاليين إلى شرم الشيخ بقوة صيفًا
03:10 م

تضم لاعب كرة سابقًا.. ضبط عصابة العملات المزورة في الإسماعيلية
08:19 م

«ملك يوتيوب».. الحاج الضوي: حليت مشاكل الصعيد بالنكتة والإفيه (حوار)
الثلاثاء 24/أبريل/2018 - 10:40 م

فتحي سرور يكشف أسباب رفضه الظهور في الإعلام (فيديو)

الدكتور أحمد فتحي
الدكتور أحمد فتحي سرور
dostor.org/2142791

كشف الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، أسباب امتناعه عن الظهور في الإعلام السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أنّه لا يتحدث في الإعلام بسبب تحريف كلامه.

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