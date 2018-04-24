«نصر الدين»: لا صحة لأي أوامر لوقف مناقشات «الإيجار القديم»

كشف الدكتور إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان والمرافق العمرانية بمجلس النواب، مقدم مشروع قانون الإيجار القديم، أن القانون سيناقش في دور الانعقاد الحالي بشكل نهائي، وتم وضعه على أجندة الموضوعات التي سيتم مناقشتها في الفترة المتبقية بدور الانعقاد التي ستستمر حتى شهر يوليو.



وأضاف «نصر الدين» لـ«الدستور»: «أما فكرة إقراره في الجلسة العامة، فهذا لم يتم حسمه بعد فهناك احتمالية لإقراره مع بداية الانعقاد المقبل وأؤكد أن إقراره سيكون قبل 2019، أما الأكيد فهو أن اللجنة ستنهيه خلال الانعقاد الحالي، ولا صحة لأي أوامر أو توجيهات بوقف مناقشات القانون».

