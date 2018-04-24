«الدستور» تنشر الآثار المترتبة على المدرجين بقوائم الإرهاب

عقب صدور أحكام نهائية من محكمة النقض بإدراج عدد من المتهمين علي قوائم الشخصيات الإرهابية، كشفت مصادر قضائية عن أن الآثار المترتبة على الإدراج على قائمة الشخصيات الإرهابية تتمثل في الإدراج على قوائم المنع من السفر، وترقب الوصول، أو المنع من السفر وسحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية وتجميد أموال الإرهابي متى استخدمت في النشاط الإرهابي، وهي الآثار التي حددها القانون رقم "8"، لسنة 2015 المتعلق بالكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وحددت محكمة النقض برئاسة المستشار أسامة توفيق عبد الهادي، اليوم الثلاثاء، جلسة 10 يوليو القادم، للحكم في طعن إدراج 296 متهمًا على قوائم الإرهاب في قضية تشكيل جناح عسكري مسلح لجماعة الإخوان أبرزهم نجلة الشيخ يوسف القرضاوي، وأعضاء مكتب الإرشاد محمود عزت ومحمد عبدالرحمن المرسي ومحمود حسين.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارًا بإدراج 296 شخصًا على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور القرار في 24 يوليو 2017، وذلك في القضية رقم 316 لسنة 2017 التي تتضمن اتهامهم بارتكاب العديد من الوقائع أبرزها تشكيل جناح عسكري لجماعة الإخوان، وتمويل أعمال العنف، واستهداف الشرطة والجيش والقضاة.

وأبرز الأسماء المدرجة في هذا القرار والمتهمة في القضية، أعضاء مكتب الإرشاد "محمود عزت، ومحمد عبدالرحمن المرسي، ومحمود حسين، والقيادي بالتنظيم الدولي للجماعة إبراهيم منير، وناصر الفراش، وعمر عبدالغني، ومحمد سويدان، وحسام شندي، والسيد طلعت، وعبدالحميد عيسى، والسيد طمان، وجمال حشمت، وعلي بطيخ، وأمير بسام، وحلمي الجزار، ورجب البنا، وصبري خلف، ومحي الزايط، ومصطفى المغير، ومدحت الحداد، وممدوح مبروك، ومحمد البحيري، وهمام علي يوسف، ومصطفى طلبة الذي وصفته النيابة بمسئول الإخوان بالسعودية".

