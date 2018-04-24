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الثلاثاء 24/أبريل/2018 - 10:33 م

رفع درجة الاستعداد تحسبا لسوء الأحوال الجوية في سوهاج

الدكتور أيمن عبد
الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج
محمود عبد العال
dostor.org/2142785

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبًا لعدم استقرار الأحوال الجوية بداية من مساء اليوم الثلاثاء حتى الجمعة المقبل.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها اليوم، من توقعات بتقلبات جوية حادة، حيث تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على جميع أنحاء الجمهورية تصل لحد العاصفة على أغلب الأنحاء، وظهور لسحب متوسطة ومنخفضة يصاحبها سقوط أمطار على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

وكلف عبدالمنعم، مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، ومراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة أي ظرف طارئ، والتأكد من تطهير جميع مخرات السيول، وتوفير كميات من المواد التموينية والبطاطين.

وأوضح محافظ سوهاج أن المحافظة نفذت العديد من سيناريوهات مواجهة الأزمات لقياس سرعة رد الفعل من الأجهزة المعنية وسرعة الاستجابة للتعامل مع الحدث، مشيرًا إلى تفعيل غرف الأزمات بالوحدات المحلية والمديريات والعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أية بلاغات، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة سوهاج.

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