ليبرمان في واشنطن للحديث عن التوسع الإيراني

يتوجه وزير دفاع جيش الاحتلال الاسرائيلي افيغدور ليبرمان، الأربعاء، إلى الولايات المتحدة في زيارة مخصصة لبحث التنسيق الأمني بين البلدين بمواجهة "التوسع الايراني في الشرق الأوسط، خاصة في سوريا، حسب بيان صادر عن وزارة الدفاع.



وتتهم إسرائيل إيران المتحالفة مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد بالسعي الى التمركز عسكريا في سوريا ما تعتبره تهديدًا لامنها.



وأوضح البيان أن ليبرمان سيلتقي خلال زيارته وزير الدفاع الاميركي جيم ماتيس ومستشار الأمن القومي جون بولتون، إضافة إلى أعضاء في مجلس الشيوخ.



وتابع البيان أن "المحادثات ستتركز على التنسيق الأمني الوثيق بين أسرائيل والمسئولين عن شئون الدفاع بمواجهة التطورات السلبية الناجمة عن التوسع الإيراني في الشرق الأوسط، خاصة في سوريا".



ومع حرصها على عدم التورط مباشرة في النزاع السوري، شنت اسرائيل عشرات الهجمات على مواقع تابعة للنظام السوري او استهدفت قوافل سلاح تقول انها كانت مرسلة الى حزب الله.



ازدادت حدة التوتر في فبراير الماضي عندما أعلنت تل ابيب أن طائرة مسيرة إيرانية اخترقت مجالها الجوي، ما أدى إلى أول مواجهة مباشرة بين إسرائيل وإيران على الأراضي السورية.



في التاسع من أبريل اتهمت دمشق الطيران الإسرائيلي بالإغارة على قاعدة جوية تقع في وسط سوريا، ما أدى إلى مقتل 14 عنصرًا من القوات الموالية للنظام بينهم إيرانيون، ورفض الإسرائيليون تأكيد مسؤوليتهم عن هذه الغارة.