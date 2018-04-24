رسميًا.. محمد صلاح هداف ليفربول التاريخي في دوري الأبطال
سجل محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزى، هدفين في مباراة فريقه المقامه حاليًا على ملعب أنفيلد أمام روما في ذهاب نصف نهائي دورى الأبطال الأوروبي.
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سجل محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزى، هدفين في مباراة فريقه المقامه حاليًا على ملعب أنفيلد أمام روما في ذهاب نصف نهائي دورى الأبطال الأوروبي.
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