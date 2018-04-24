القاهرة : الثلاثاء 24 أبريل 2018
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02:57 م

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01:08 ص

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الثلاثاء 24/أبريل/2018 - 09:43 م

رسميًا.. محمد صلاح هداف ليفربول التاريخي في دوري الأبطال

محمد صلاح
محمد صلاح
dostor.org/2142749

سجل محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزى، هدفين في مباراة فريقه المقامه حاليًا على ملعب أنفيلد أمام روما في ذهاب نصف نهائي دورى الأبطال الأوروبي.

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