الأردن يؤكد وفاة أحد مواطنيه في حادث الدهس بكندا

أعلنت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، الثلاثاء، أن مواطنًا أردنيًا من بين الوفيات في حادث الدهس الذي جرى بمدينة تورونتو في كندا، والذي تسبب بوفاة 10 أشخاص وإصابة 15 آخرين.



وقالت الوزارة، في بيان: "فيما يخص حادث الدهس العمد الذي جرى في مدينة تورونتو في كندا من قبل شخص كندي الجنسية، والذي تسبب بوقوع 10 وفيات و15 جريحا، كان من ضمن الوفيات المواطن الأردني المرحوم منير عبده حبيب النجار، والذي كان قد ذهب إلى كندا في زياره لأحد أبنائه".



وأشارت الوزارة إلى أن السفارة الأردنية في أوتاوا تواصلت مع ذوي المتوفى وقدمت لهم التعازي، ويجري العمل حاليا بالتنسيق مع وحدة العمليات في وزارة الخارجية على إجراءات نقل الجثمان إلى الأردن.



وأكد البيان أن السفارة الأردنية في أوتاوا تقوم بالمتابعة مع السلطات الكندية فيما يتعلق بالتحقيقات والإجراءات التي سيتم اتخاذها بخصوص الحادث.