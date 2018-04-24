الأردن يوقع اتفاقية تعاون عسكري مشترك مع السودان

وقّعت القوات المسلحة الأردنية، الثلاثاء، اتفاقية تعاون مشترك مع القوات المسلحة السودانية.



وبحسب بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، فإن الاتفاقية التي وقعها مندوبًا عن القوات المسلحة الأردنية المساعد للإدارة والقوى البشرية اللواء الركن عارف خلف الزبن وعن الجانب السوداني اللواء الركن هاشم خالد جادالله، تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك وتبادل الخبرات في المجالات العسكرية بين البلدين الشقيقين.



حضر توقيع الاتفاقية عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية، والقوات المسلحة السودانية. ​