«تعليم جنوب سيناء» يناقش الاستعداد لامتحانات الشهادات العامة

عقد محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، مساء الثلاثاء، اجتماعا ضم مديري الإدارات التعليمية على مستوى جنوب سيناء، إضافة لمديري الإدارات النوعية بديوان المديرية بمكتبه بمقر المديرية بطور سيناء؛ لمناقشة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادات العامة، وذلك بحضور مصطفى الزغبي وكيل المديرية وعبدالله عبيد مدير الشئون التنفيذية بالمديرية.



ناقش الاجتماع الانتهاء من إعداد تأمين المدارس والمباني التعليمية، بالتنسيق مع مديرية أمن جنوب سيناء، علاوة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق معايير الجودة في جميع أعمال التصحيح ورصد النتائج علاوة على تجهيز الاستراحات والتأكد من جاهزية سيارات المديرية اللازمة، لسير أعمال الامتحانات.