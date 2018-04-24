المتحدث باسم الحوثيين يطلب اللجوء السياسي لعمان

تقدم محمد عبدالسلام، المتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثي، بطلب اللجوء السياسي إلى سلطنة عمان، حسبما أفادت قناة الإخبارية السعودية، مساء اليوم الثلاثاء.

وأعلنت جماعة الحوثي، أمس مقتل صالح الصماد، رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى الذي شكلته جماعة الحوثي في غارة جوية للتحالف العربي على محافظة الحديدة.