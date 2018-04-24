«التموين»: ضبط ١٧٤ ألف عبوة غذائية غير مدون عليها الأسعار خلال شهرين

كشف المهندس أسامة مخيمر رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن هناك انتظاما في الحملات الرقابية على الأسواق المحلية والمحال التجارية والسوبر ماركت لضبط المخالفات في عدم الالتزام بتدوين الأسعار على العبوات الغذائية طبقا للقرار الوزاري رقم ٣٣٠ لسنة ٢٠١٧.



وقال «مخيمر» لـ«الدستور»: إن الحملات التفتيشية ضبطت 174 ألف عبوة غذائية غير مدون عليها الأسعار ودون تواريخ إنتاج أو صلاحية خلال الفترة ما بين شهر فبراير الماضي حتى شهر أبريل الجاري على مستوى المحافظات.

