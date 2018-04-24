الاحتلال الإسرائيلي يبعد 4 من حراس الأقصى لمدد طويلة

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، إبعاد أربعة من حراس المسجد الأقصى المبارك عن مكان عملهم لفترات تتراوح بين الشهر وستة شهور.

وشمل قرار الإبعاد لمدة ستة شهور الحراس: فادي عليان، ولؤي أبوالسعد، وعرفات نجيب، بينما تم إبعاد الحارس خليل الترهوني مدة شهر.

من ناحية أخرى، أبلغت سلطات الاحتلال مواطنين من قرية بردلة بالأغوار الشمالية، نيتهم تدمير حقل زيتون، وأراض زراعية في القرية، صباح غد الأربعاء.

وأفاد مسئول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن ما يسمى "الارتباط الإسرائيلي"، أبلغ المواطنين بنية الاحتلال تدمير حقل زيتون مزروع منذ أربع سنوات بـ(280) شجرة، إضافة لتدمير أرض مساحتها (10) دونمات (الدونم يعادل كيلومترا مربعا) مزروعة بمحصول الخيار، وأخرى مساحتها (7) دونمات مزروعة بالذرة.

وأشار بشارات إلى أن عدد أصحاب الأراضي عشرة.

ولفت إلى أن هذه الأراضي مخطرة بالتدمير قبل 45 يومًا، وأن الاحتلال أبلغ المواطنين اليوم شفويا بالأمر؛ بهدف إخلائها.

