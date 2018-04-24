وزير خارجية لبنان يستقبل سفراء مصر والإمارات والقائم بأعمال السعودية

استقبل وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل، سفراء كل من مصر نزيه النجاري والإمارات العربية المتحدة حمد سعيد الشامسي والقائم بأعمال السفارة السعودية وليد البخاري لدى لبنان.

وقال سفير مصر لدى لبنان نزيه النجاري، إن اللقاء تناول الأمور الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين البلدان الثلاث ولبنان، وكذلك العلاقات الجيدة التي تربط بين مصر والإمارات والسعودية ولبنان وسبل تطويرها إلى آفاق أوسع.

