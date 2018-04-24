القاهرة : الثلاثاء 24 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:40 م

الدفع بـ«الأمن المركزى والتدخل السريع» للسيطرة على اشتباكات الحجيرات
10:18 ص

مقتل 20 مسلحا من «طالبان» و«القاعدة» في أفغانستان
09:49 ص

الزراعة: حصاد ألف فدان قمح بالمحافظات حتى الآن
07:51 ص

اليوم.. الحكم على هشام جنينة فى واقعة «وثائق عنان»
06:22 م

تصفية 20 قياديًا حوثيًا خلال استهداف موكب الصماد في غارة التحالف
05:52 م

مدير «الاحتياجات التعبوية» بالإحصاء: استعداد تام لمواجهة أى دعوات لشل حركة الدولة
02:57 م

أنجولا تفقد الاتصال بأول قمر صناعي «أنجوسات -1»
09:51 ص

70 مليون دولار مساعدات إماراتية لدعم الشعب الفلسطينى
01:08 ص

«التضامن»: 115 مليون جنيه تعويضات خلال عام
03:23 م

فينتو فياجى: عودة السياح الإيطاليين إلى شرم الشيخ بقوة صيفًا
03:10 م

تضم لاعب كرة سابقًا.. ضبط عصابة العملات المزورة في الإسماعيلية
08:19 م

«ملك يوتيوب».. الحاج الضوي: حليت مشاكل الصعيد بالنكتة والإفيه (حوار)
عالم
الثلاثاء 24/أبريل/2018 - 09:05 م

وزير خارجية لبنان يستقبل سفراء مصر والإمارات والقائم بأعمال السعودية

جبران باسيل
جبران باسيل
أ ش أ
dostor.org/2142719

استقبل وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل، سفراء كل من مصر نزيه النجاري والإمارات العربية المتحدة حمد سعيد الشامسي والقائم بأعمال السفارة السعودية وليد البخاري لدى لبنان.
وقال سفير مصر لدى لبنان نزيه النجاري، إن اللقاء تناول الأمور الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين البلدان الثلاث ولبنان، وكذلك العلاقات الجيدة التي تربط بين مصر والإمارات والسعودية ولبنان وسبل تطويرها إلى آفاق أوسع.






موضوعات متعلقة

سحر نصر: خطة مستقبلية بين مصر ولبنان فى مجال الاقتصاد

سفير مصر فى لبنان: تيسير الإجراءات فى عملية التصويت بالانتخابات

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 12 ساعة

مقتل 20 مسلحا من «طالبان» و«القاعدة» في أفغانستان

منذ يوم

تصفية 20 قياديًا حوثيًا خلال استهداف موكب الصماد في غارة التحالف

منذ يوم

أنجولا تفقد الاتصال بأول قمر صناعي «أنجوسات -1»

منذ يومين

70 مليون دولار مساعدات إماراتية لدعم الشعب الفلسطينى

منذ يومين

فينتو فياجى: عودة السياح الإيطاليين إلى شرم الشيخ بقوة صيفًا

منذ 3 أيام

السعودية: ندعم مقترح نقل إدارة ميناء الحديدة للأمم المتحدة

الآن

السعودية: على قطر دفع تكاليف الوجود الأمريكي في سوريا

«اصطياد الصماد».. كيف سقط الرجل الثانى فى جماعة الحوثى؟

عاجل.. مصرع شخصين وإصابة 10 في انفجار مخزن خردة بالمرج

«الباز»: أهالي سيناء يدفعون مع الجيش فاتورة تطهير الأرض من الإرهاب

الأكثر قراءة

«جنون الدوحة».. 4 محاولات فاشلة من قطر لاغتيال السيسي

رئيس البرلمان: يجب الخلاص من موظفي الحكومة

عاجل.. أمطار رعدية تضرب القاهرة والجيزة (فيديو)

رسميًا.. محمد صلاح هداف ليفربول التاريخي في دوري الأبطال

ألبومات الصور

ختام فعاليات مبادرة مجابهة التطرف والإرهاب بجامعة المنصورة (صور)

ورشة فنية لذوى الاحتياجات الخاصة بـ«بنى عبيد»

«دعم مصر» يعقد اجتماعًا مع مسؤولي التنمية بالمحافظات

مدير أمن البحيرة يوجه الضباط والأفراد بحسن معاملة المواطنين

نجم الساعة

قصة «بيت المقدس» من التعارف فى طرة حتى مبايعة البغدادى

ads
الأكثر قراءة

«جنون الدوحة».. 4 محاولات فاشلة من قطر لاغتيال السيسي

رئيس البرلمان: يجب الخلاص من موظفي الحكومة

عاجل.. أمطار رعدية تضرب القاهرة والجيزة (فيديو)

رسميًا.. محمد صلاح هداف ليفربول التاريخي في دوري الأبطال

كشكول

محلب رئيسا لجمعية خريجي هندسة القاهرة

آداب الإسكندرية تنظم يوم اليتيم لذوى الاحتياجات الخاصة

جامعة الأزهر توعي الطلاب ضد التطرف

المهندس محمد السويدي عضوا خارجيا لمجلس جامعة حلوان

عميد هندسة القاهرة: نسعى لإنشاء برامج جديدة و5 آلاف طالب بالدراسات العليا

الأمصار

الرئيس الأمريكي: نريد ترك «بصمة» في سوريا

الأمصار تفكك لغز هروب محمد عبدالسلام الناطق باسم جماعة الحوثي

قوات الاحتلال تصيب شابين شرق جباليا

متحدث جماعة الحوثي يتقدم بطلب اللجوء السياسي في سلطنة عمان

وزير الخارجية التونسي يجتمع بالمسئولين الكوريين بالعاصمة سيول

منوعات

هاشتاج «111 سنة أهلي» يتصدر «تويتر»

إزاحة الستار عن تمثال للناشطة ميليسنت فوسيت خارج البرلمان البريطاني

سياسي ألماني يستغيث بالنجدة عبر «تويتر» لإخراجه من الحمام

ولاد الكار

محمد عبدالمقصود يتسلم جائزة «الإبداع الصحفي» في دبي

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك