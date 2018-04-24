حكومة رواندا: مقتل 18 شخصا نتيجة أمطار غزيرة وانهيارات أرضية

قالت الحكومة في رواندا، إن 18 شخصا قتلوا خلال الليل إثر انهيارات أرضية ناجمة عن أمطار غزيرة

في عدة أنحاء من البلاد.



وتضرر البلد الواقع بشرق إفريقيا والملقب باسم «بلد الألف تل» من انهيارات أرضية في الفترة الأخيرة نتيجة أمطار غزيرة دمرت المنازل الواقعة على منحدرات جبلية.



وذكرت الوزارة المسئولة عن إدارة الكوارث على «تويتر»: «أن 18 شخصا قتلوا بسبب كوارث ناجمة عن أمطار غزيرة مساء يوم 23 أبريل».



وأوضح البيان أن 7 قتلوا في شمال البلاد وثمانية بالعاصمة كيجالي وثلاثة في جاتسبيو بشرق البلاد، فضلا عن دمار 79 منزلا و56 هكتارا من المحاصيل.



وقالت الوزارة: إنها لا تزال تقيم حجم الأضرار الناجمة عن الأمطار.

