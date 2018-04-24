تجديد حبس إسلام خليل 15 يومًا علي ذمة التحقيقات

مدير أمن البحيرة يوجه الضباط والأفراد بحسن معاملة المواطنين

تفقد اللواء علاء عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، اليوم الثلاثاء، عددًا من المواقع الشرطية بمدينة دمنهور، للوقوف على جاهزيتها. وأجرى مدير أمن البحيرة، جولة تفقدية لإدارة قوات أمن البحيرة، وقسم شرطة ...