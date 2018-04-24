الثلاثاء 24/أبريل/2018 - 08:58 م
تجديد حبس إسلام خليل 15 يومًا علي ذمة التحقيقات
حسام محفوظ
dostor.org/2142715
قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس إسلام خليل 15 يومًا علي ذمة التحقيق، بتهمة نشر أخبار كاذبة وحددت النيابة جلسة 9 مايو القادم، لنظر أمر تجديد حبسه.
ووجهت النيابة لخليل اتهامات في القضية رقم "482" حصر أمن دولة عليا، اتهامات الانضمام لجماعة أسست علي خلاف القانون هدفها تعطيل الانتخابات، ونشر أخبار كاذبة تضر الأمن العام.
ووجهت النيابة لخليل اتهامات في القضية رقم "482" حصر أمن دولة عليا، اتهامات الانضمام لجماعة أسست علي خلاف القانون هدفها تعطيل الانتخابات، ونشر أخبار كاذبة تضر الأمن العام.