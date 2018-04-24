تحديد 29 أبريل لتجديد حبس «الروبي»

انتهت نيابة أمن الدولة العليا، منذ قليل، تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول، من استكمال التحقيق مع شريف علي محمد المعروف بـ"شريف الروبي".

ووجهت النيابة له اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، وحددت له جلسة 29 أبريل لنظر تجديد أمر حبسه.

