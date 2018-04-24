مصدر: سوء أحوال الطقس لم يؤثر على الحركة الجوية بمطار القاهرة

صرح مصدر ملاحي مسئول في مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، بأن موجة التقلبات في الطقس التي تشهدها البلاد، لم تؤثر على الحركة الجوية بدائرة المطار، مؤكدا أنه لم يتم حتى الآن تغيير أي رحلات مقرر هبوطها بمطار القاهرة إلى مطار داخل بديل، موضحا أن سقوط الأمطار لا يؤثر على حركة الطيران، وأن مستوى الرؤية فوق المطار يعادل 2000 متر.

وأضاف المصدر، أن سلطات المطار استعدت لموجة التقلبات الجوية، بما لديها من أجهزة حديثة على أعلى مستوى، تستطيع مواجهة مثل هذه التقلبات الجوية الطفيفة التي تحدث في أي وقت.

