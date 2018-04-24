القاهرة : الثلاثاء 24 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:40 م

الدفع بـ«الأمن المركزى والتدخل السريع» للسيطرة على اشتباكات الحجيرات
10:18 ص

مقتل 20 مسلحا من «طالبان» و«القاعدة» في أفغانستان
09:49 ص

الزراعة: حصاد ألف فدان قمح بالمحافظات حتى الآن
07:51 ص

اليوم.. الحكم على هشام جنينة فى واقعة «وثائق عنان»
06:22 م

تصفية 20 قياديًا حوثيًا خلال استهداف موكب الصماد في غارة التحالف
05:52 م

مدير «الاحتياجات التعبوية» بالإحصاء: استعداد تام لمواجهة أى دعوات لشل حركة الدولة
02:57 م

أنجولا تفقد الاتصال بأول قمر صناعي «أنجوسات -1»
09:51 ص

70 مليون دولار مساعدات إماراتية لدعم الشعب الفلسطينى
01:08 ص

«التضامن»: 115 مليون جنيه تعويضات خلال عام
03:23 م

فينتو فياجى: عودة السياح الإيطاليين إلى شرم الشيخ بقوة صيفًا
03:10 م

تضم لاعب كرة سابقًا.. ضبط عصابة العملات المزورة في الإسماعيلية
08:19 م

«ملك يوتيوب».. الحاج الضوي: حليت مشاكل الصعيد بالنكتة والإفيه (حوار)
مصر
الثلاثاء 24/أبريل/2018 - 08:54 م

مصدر: سوء أحوال الطقس لم يؤثر على الحركة الجوية بمطار القاهرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمود السعدى
dostor.org/2142710

صرح مصدر ملاحي مسئول في مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، بأن موجة التقلبات في الطقس التي تشهدها البلاد، لم تؤثر على الحركة الجوية بدائرة المطار، مؤكدا أنه لم يتم حتى الآن تغيير أي رحلات مقرر هبوطها بمطار القاهرة إلى مطار داخل بديل، موضحا أن سقوط الأمطار لا يؤثر على حركة الطيران، وأن مستوى الرؤية فوق المطار يعادل 2000 متر.
وأضاف المصدر، أن سلطات المطار استعدت لموجة التقلبات الجوية، بما لديها من أجهزة حديثة على أعلى مستوى، تستطيع مواجهة مثل هذه التقلبات الجوية الطفيفة التي تحدث في أي وقت.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 12 ساعة

الزراعة: حصاد ألف فدان قمح بالمحافظات حتى الآن

منذ يوم

مدير «الاحتياجات التعبوية» بالإحصاء: استعداد تام لمواجهة أى دعوات لشل حركة الدولة

منذ يومين

«التضامن»: 115 مليون جنيه تعويضات خلال عام

منذ 3 أيام

الحكومة: «التأمين الصحي الشامل» مشروع قومي سيطبق بصورة متكاملة

منذ 3 أيام

بالأرقام.. تفاصيل مشروع تطوير مستشفى الإسماعيلية العام

منذ 5 أيام

اسمعوهم.. ماذا يريد الشعب من الحكومة فى الموازنة الجديدة؟

الآن

السعودية: على قطر دفع تكاليف الوجود الأمريكي في سوريا

«اصطياد الصماد».. كيف سقط الرجل الثانى فى جماعة الحوثى؟

عاجل.. مصرع شخصين وإصابة 10 في انفجار مخزن خردة بالمرج

«الباز»: أهالي سيناء يدفعون مع الجيش فاتورة تطهير الأرض من الإرهاب

الأكثر قراءة

«جنون الدوحة».. 4 محاولات فاشلة من قطر لاغتيال السيسي

رئيس البرلمان: يجب الخلاص من موظفي الحكومة

عاجل.. أمطار رعدية تضرب القاهرة والجيزة (فيديو)

رسميًا.. محمد صلاح هداف ليفربول التاريخي في دوري الأبطال

ألبومات الصور

ختام فعاليات مبادرة مجابهة التطرف والإرهاب بجامعة المنصورة (صور)

ورشة فنية لذوى الاحتياجات الخاصة بـ«بنى عبيد»

«دعم مصر» يعقد اجتماعًا مع مسؤولي التنمية بالمحافظات

مدير أمن البحيرة يوجه الضباط والأفراد بحسن معاملة المواطنين

نجم الساعة

قصة «بيت المقدس» من التعارف فى طرة حتى مبايعة البغدادى

ads
الأكثر قراءة

«جنون الدوحة».. 4 محاولات فاشلة من قطر لاغتيال السيسي

رئيس البرلمان: يجب الخلاص من موظفي الحكومة

عاجل.. أمطار رعدية تضرب القاهرة والجيزة (فيديو)

رسميًا.. محمد صلاح هداف ليفربول التاريخي في دوري الأبطال

كشكول

محلب رئيسا لجمعية خريجي هندسة القاهرة

آداب الإسكندرية تنظم يوم اليتيم لذوى الاحتياجات الخاصة

جامعة الأزهر توعي الطلاب ضد التطرف

المهندس محمد السويدي عضوا خارجيا لمجلس جامعة حلوان

عميد هندسة القاهرة: نسعى لإنشاء برامج جديدة و5 آلاف طالب بالدراسات العليا

الأمصار

الرئيس الأمريكي: نريد ترك «بصمة» في سوريا

الأمصار تفكك لغز هروب محمد عبدالسلام الناطق باسم جماعة الحوثي

قوات الاحتلال تصيب شابين شرق جباليا

متحدث جماعة الحوثي يتقدم بطلب اللجوء السياسي في سلطنة عمان

وزير الخارجية التونسي يجتمع بالمسئولين الكوريين بالعاصمة سيول

منوعات

بطانية هائلة الحجم تكريمًا لنيلسون مانديلا في جنوب إفريقيا

هاشتاج «111 سنة أهلي» يتصدر «تويتر»

إزاحة الستار عن تمثال للناشطة ميليسنت فوسيت خارج البرلمان البريطاني

ولاد الكار

محمد عبدالمقصود يتسلم جائزة «الإبداع الصحفي» في دبي

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك